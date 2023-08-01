Samsunspor'a Juventus'tan transfer

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile anlaştı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Ihattaren bu gece yarısı Samsun’a gelecek olup yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisi ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacaktır" denildi.