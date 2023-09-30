Samsunspor, Çalımbay ile prensipte anlaştı

Spor Servisi

Süper Lig’de Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, teknik direktörlük için tecrübeli antrenör Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştı. Deneyimli teknik adamla Başkan Yüksel Yıldırım’ın son bir görüşme daha yapması beklenirken, büyük bir sürpriz çıkmaması halinde resmi sözleşmeye imza atılacak. Son olarak Sivasspor’da görev alan Rıza Çalımbay, geçen sezon sonunda görevden ayrıldı. Sivasspor ile toplamda 187 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 1.52 puan ortalaması yakaladı. Başarılı teknik adam daha önce Konyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Mersin İdmanyurdu, Rizespor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Denizlispor ve Göztepe’de görev aldı.

11 yıl sonra Süper Lig’e geri dönen Samsunspor, geride kalan 6 haftada sadece 1 puan topladı. Henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, ligin son sırasında yer alıyor.