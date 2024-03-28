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Samsunspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 28.03.2024 15:52
  • Giriş: 28.03.2024 15:52
  • Güncelleme: 28.03.2024 15:52
Kaynak: AA
Samsunspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

İdman, koordinasyon ve dar alandaki oyunların ardından 3 takımlı gerçekleştirilen turnuvayla tamamlandı.

Antrenmana ameliyat edilen Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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