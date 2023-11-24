Sanatçılardan Tunç Soyer’e destek: “Vahdettinciler tıpkı hain padişah gibi tarihin karanlıklarına gömüleceklerdir”

İçişleri Bakanlığı’nın, Tunç Soyer'e Atatürk'ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti'ne ve Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmasına yönelik bir tepki de sanatçılardan geldi.

Haber MERKEZİ

İçişleri Bakanlığı’nın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Atatürk'ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Sanatçılar Girişimi, “Tunç Soyer Yalnız Değildir” başlığıyla bir açıklama yaparak Soyer’e destek verdi. “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Osmanlı Devletinin son padişahı hain, işbirlikçi, zavallı Vahdettin’i eleştirmenin soruşturma konusu olması akıl alacak şey değildir” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yaşadığımız süreçte, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı, yönetimdeki güçler tarafından adeta desteklenmektedir. İzmir’in değerli belediye başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluşu yıl dönümünde Vahdettin’e yönelik sözleri bütünüyle Atatürk’ün ölümsüz yapıtı Nutuk’tan alınmıştır. Bu soruşturma konusunun, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğu açıktır.



İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya bunun farkında mıdır? Tunç Soyer’den elinizi çekin. Tunç Soyer yalnız değildir.

Cumhuriyet düşmanlığına asla geçit vermeyeceğiz. Vahdettinciler tıpkı hain padişah gibi tarihin karanlıklarına gömüleceklerdir.”

“Yurtsever halkımız, sanatçı dostlarımız ve aydınlarımız için imzaya açıktır” denilen açıklamada imzası yer alan sanatçılar ise şöyle:

Ataol Behramoğlu

Orhan Aydın

Bedri Baykam

Müjdat Gezen

Edip Akbayram

Nihat Behram

Melike Demirağ

Müjde Ar

Rutkay Aziz

Levent Üzümcü

Cahit Berkay

Nejat Yavaşoğulları

Sali

Hasan Yükselir

Nazım Alpman