Sanayi Kongresi yarın başlıyor

BirGün / ANKARA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) düzenlediği "Sanayi Kongresi" yarın Ankara’da toplanıyor. Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, "Amacımız, toplumsal ihtiyaçlara yönelik yeni bir sanayileşme ve kalkınma hamlesinin çerçeve ve temel yaklaşımların belirlenmesidir" dedi.

TMMOB 2 yılda bir organize etti "Sanayi Kongresi" bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme?" temasıyla düzenleniyor. 2 gün sürecek Kongre, yarın saat 09.30’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde başlayacak. MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Bilsay Kuruç, "Türkiye’nin Planlama Deneyimi ve 21. Yüzyılda Sanayiye Giriş" temalı bir konuşma yapacak.

NASIL BİR SANAYİLEŞME?

Kongreyi BirGün'e değerlendiren MMO Başkanı Yener, kongreye hazırlık sürecinin yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü ve bu sürede bir çok etkinlik ve sempozyum düzenlediklerini hatırlattı. Yener şu görüşleri dile getirdi: "Kongreyi Cumhuriyet değerlerinin, Türkiye’nin kamucu birikimlerinin tasfiye edildiği ve ikinci yüzyıla girdiğimiz günlerde düzenliyoruz. Amacımız, Türkiye’nin şu karanlık döneminde acil olarak ihtiyaç duyulan toplumsal ihtiyaçlara yönelik yeni bir sanayileşme ve kalkınma hamlesinin gereksindiği çerçeve ve temel yaklaşımların belirlenmesidir. Bu kapsamda kongrede özetle; dünyadaki sanayi, ekonomi ve siyaset alanlarındaki gelişmeler ve ABD ile Çin’in başını çektiği güç mücadeleleri, Türkiye’nin önceki planlama-kalkınma deneyimi, iktidarın programları (OVP, On ikinci Kalkınma Planı), sanayi ve ekonomideki dönüşüm, kişi başına gelir ve sanayi hasılası değişimi, yükseköğretim, nitelikli eleman, mühendislik, teknoloji, yapay zekâ ve ikinci yüzyılda nasıl bir sanayileşme kalkınma politikası gerektiği konuları ele alınacak.”

Yener, konuşmacıların Türkiye’nin yüz akı toplumbilimciler, düşünen, araştıran uzmanlar ve mühendislerden oluştuğunu belirtti. Etkinliğin kamuoyuna açık yapılacağı belirten Yener, kongrenin ardından sonuç bildirisinin açıklanacağını ve tüm konuşmaların kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulacağını da belirtti.