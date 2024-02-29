Sandık için her şekle giriyorlar

İktidar seçim kazanmak için her şekle girdi. Erdoğan şeriatı savunurken AKP İzmir adayı Dağ, özgürlükçü pozları kesti. Bir etkinlikte Kürtçe selam veren İBB Adayı Kurum ise MHP açılışında bozkurt işareti yaptı.

Politika Servisi

Tüm kozlarını masaya yatıran iktidar yaklaşan yerel seçim öncesi şekilden şekile giriyor. Bir yandan gericileri memnun etmeye çalışan Erdoğan “Şeriata düşmanlık esasında dine düşmanlıktır” derken diğer yandan AKP’nin İzmir Büyükşehir Adayı Hamza Dağ seküler kesimlerin gönlünü almaya çalışıyor. İBB’nin AKP Adayı Murat Kurum ise Diyarbakırlılar gecesinde Kürtçe konuşup puşi takarken MHP açılışında ise bozkurt selamı veriyor. Muhalefete her fırsatta ‘terör’ yaftası vuran AKP ve MHP cephesi HÜDA PAR’ın Meclis’te özerkliğin tartışılabileceği çıkışını görmezden gelmeyi tercih ediyor.

İzmir’de afişlerinde AKP logosu kullanmayan ve geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında alkollü mekanları gezerek oy isteyen Dağ, katıldığı Ege Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda, “İzmir’de hayat tarzına müdahale olacak mı?” ve “Belediye işletmelerinde içkiyi (alkolü) yasaklayacak mısınız?” sorularına yanıt verdi. Dağ, “Sorunun cevabı çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim” dedi. Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘şeriat’ı savunduğu günlerde İzmir’de alkollü mekânları da gezerek oy istemişti. Geçtiğimiz temmuz ayında AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dağ ve AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’de bulunan Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki içki içildiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti.

BİR YANDA KÜRTÇE BİR YANDA BOZKURT

Önceki gün Diyarbakırlılar gecesinde Kürtçe konuşan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise MHP açılışında bozkurt işareti yaptı. İstanbul Göngören’de düzenlenen Diyarbakırlar Gecesi’ne katılan AKP’nin İBB Adayı Kurum, toplantıya katılanları Kürtçe selamladı. Ardından, elindeki mikrofonu bırakarak, Diyarbakır türküleri eşliğinde halay çekti. Kurum gecede Diyarbakır puşisi taktı. MHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılan Murat Kurum, bu kez de katılımcıları bozkurt işareti ile selamladı. Kurum yaptığı konuşmada, “Biz sırtımızı Bayrampaşa'ya, milletimize yaslandık. Hiçbir zaman kirli ittifakların içerisinde olmadık. Ay yıldızlı bayrağımız ve bu ülkemizin her bir karış toprağı için canla başla mücadele verdik. Bu uğurda şehitler verdik, gazilerimiz oldu ama bir gün olsun başımızı öne eğmedik.” dedi.

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NİHAT ZEYBEKCİ DE AYNI TAKTİĞİ İZLEDİ

Nihat Zeybekci

AKP tarafından 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, şarap üretiminin desteklenmesi gerektiğini belirterek "Bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez." demişti. Zeybekçi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ise kentte bulunan alkollü işletmelere savaş açmıştı.