Sandık müşahidi baygınlık geçirdi

Bilecik'te bir partinin müşahidi olarak okulda görev yapan şahıs baygınlık geçirilen şahsa112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yerel Seçim 2024 31.03.2024 15:43 Giriş: 31.03.2024 15:43

Güncelleme: 31.03.2024 15:44 Kaynak: İHA

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