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Sandık müşahidi baygınlık geçirdi

Bilecik'te bir partinin müşahidi olarak okulda görev yapan şahıs baygınlık geçirilen şahsa112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yerel Seçim 2024
  • 31.03.2024 15:43
  • Giriş: 31.03.2024 15:43
  • Güncelleme: 31.03.2024 15:44
Kaynak: İHA
Sandık müşahidi baygınlık geçirdi

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi okullar bölgesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde sabah 08.00'de oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı.

Sabah 09.20 sularında bir partinin sandık müşahitliği yapan Oğuz Kaya isimli şahıs baygınlık geçirdi.

Hemen okula 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, şahsın tansiyonu düştüğü öğrenildi.

Okul bahçesinde ambulans içinde tedavisi yapılan ve bir süre dinlenen şahıs görevine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

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