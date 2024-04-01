Sandıkta kan döküldü

Her seçimde olduğu gibi yerel seçimde de usulsüzlüklere imza atıldı. Birçok kentte muhalefet partilerinin sandık görevlileri saldırıya uğradı, kan döküldü. Muhtar adayları arasında da onlarca yerde kavga çıktı.

Haber Merkezi

Yerel seçimlere yine usulsüzlükler damga vurdu. Birçok kentte kan döküldü, muhalefet partilerinin müşahitleri ve sandık görevlileri darbedildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ise tüm yaşananlara ve skandallara rağmen seçimin "sorunsuz" ilerlediğini ileri sürdü.

Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Hilali ve Özmüş köylerinde, blok oy kullanmak isteyen bir şahsa itiraz eden avukat dövüldü. Yaşanan olay sonrası tutanak tutulurken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

SANDIK BAŞINDA DAYAK

AKP’li Mardin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, Demokrat Parti’nin sandık görevlisini darbetti. Atatürk Ortaokulu’nda Demokrat Parti’nin sandık görevlisi İ.A.’ya saldıran Şahin, sandık görevlisini yaraladı. Çok sayıda AKP’li de saldırıya eşlik etti. Sandık görevlisi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Demokrat Parti’nin sandık görevlisi İ.A hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’da Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan sandık görevlisi vurularak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren sandık görevlisinin 43 yaşındaki DEM Parti üyesi Emin Çelik olduğu öğrenildi.

İYİ PARTİ’LİYE TOKAT

Şırnak’ın Cizre ilçesinde AKP adayı Ömer Yıldız ve beraberindekiler İsmail Ebuliz İlkokulu’nu ziyaret etti. Sandık görevlileri, Yıldız ve beraberindekilerin korumalarla okula girmemesini istedi. AKP’nin Belediye Meclis adayı Hakan Ekinler, kendini uyaranları önce tehdit etti. Ekinler, ardından İYİ Parti sandık görevlisine tokat attı. Bunun üzerine okul ve bahçesinde bulunanlar, Yıldız ve beraberindekileri okuldan çıkardı. Okulda kısa bir süreliğine oy verme işlemi durdu. İlçe Seçim Kurulu, görgü tanıklarıyla görüştükten sonra saldırgan Ekinler hakkında tutanak tuttu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de şikâyet dilekçesini İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.

Mardin’in Ömerli ilçesinde Atatürk İlkokulunda oy kullanımı sırasında AKP ve DEM Parti’nin taraftarları arasında yaşanan tartışmaya polis biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında okulda bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Devrim Demir de biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

DEM Parti'li Devrim Demir hastaneye kaldırıldı.

PARA KARŞILIĞINDA OY

Ceylanpınar’da ise AKP’lilerin para karşılığı oy kullandırdığı ve bunun için bir WhatsApp grubu kurduğu ortaya çıktı. Para karşılığında oy kullandırılan kişiler, oylarını AKP’ye verdiklerini gösteren oy pusulasıyla birlikte fotoğraflarını bu gruba attı. ‘Atilla Ocağı’ adı verilen bu grupta 296 kişinin ekli olduğu görüldü.

Adıyaman’ın Çelikan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi’nde bir sandık görevlisinin, iki ayrı sandıkta oy kullandığı tespit edildi. DEM Parti, itiraz ederek sandık kuruluna iletti. MA‘nın haberine göre Hacilar Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Erdal Şireci İlkokulu’ndaki 1030 sayılı sandıkta görevli olan Yılmaz, hem kayıtlı olduğu sandıkta hem de 1031 Nolu sandıkta oy kullandığı belirlendi.

MUHTAR BIÇAKLANDI

Afyon’da çıkan tartışmada bıçakla bacağından yaralanan mahalle muhtarı, hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu’nda sandık başında görevli Y.B, Akçin Mahalle muhtarı ve adayı Halit K. ile tartışmaya başladı. Okul bahçesinde devam eden kavgada Halit K. bıçakla yaralandı. Okulda görevli polisler, olaya müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan muhtarın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Urfa kent merkezi ile Harran ve Bozova ilçelerindeki bazı mahallelerde ‘muhtarlık’ seçimleri nedeniyle kavgalar çıktı. Muhtar adayı yakınları arasında çıkan kavgalarda 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bozova ilçesi Ürünlü Mahallesi’ndeki kavga ise jandarmanın hava ateş açması ile sonlandırıldı.

Urfa’nın Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta çıkan tartışma, okulun bahçesine taşıp, tarafların yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı.

MHP’LİLER OKUL BASTI

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Salacak’ta bulunan 3. Selim İlkokulu, oy verme işlemleri devam ederken MHP’li bir grup tarafından basıldı. soL’un haberine göre, okulda 1154 nolu sandıkta yaşlılık nedeniyle elleri titreyen 100 yaşında bir kadının başka bir kişinin yardımıyla oy kullanmasına kalabalık bir AKP’li grup itiraz etti. Avukatların devreye girmesinin ardından Ülkü Ocakları’ndan kalabalık bir grup okula baskın yaptı. Okul bahçesinde toplanan grup bozkurt işaretleri yaparak toplu fotoğraf çektirdi. Okul bahçesini basan grubu görüntüleyen ve baskına karşı tepki gösteren TKP üyeleri grup mensupları tarafından tehdit edildi. TKP avukatları olay hakkında şikâyetçi olmak üzere Üsküdar Güvenlik Büro amirliğine gitti.

PROPAGANDA DEVAM ETTİ

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sandık görevlilerine dağıtılan kumanyada AKP’nin "Antalya’nın altın çağı başlıyor" sloganının yer alması nedeniyle yapılan itiraz üzerine kumanya dağıtımı durduruldu.