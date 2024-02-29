Sandıktan 50 bin gönüllü ile veri alacağız

Haber Merkezi

Oy ve Ötesi Derneği, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yürüteceği eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetlerini açıkladı. Toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimleri için yaptıkları organizasyonu tamamladıklarını söyleyen Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, seçim günü çağrı merkezi ile faaliyet göstereceklerini aktardı. Bu çağrı merkezinin herkese açık olacağını bildiren Bilgiç, “Yanlışlık olduklarını düşündükleri her noktada çağrı merkezimizi arayıp bilgi alabilecekler. 31 Mart tarihinde 53 milyon 525 bin kişinin oylarına sahip çıkmaya ve korumaya ve seçim tutanaklarını kamuoyu ile paylaşmaya hazırız” diye konuştu.

Bilgiç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin şunları söyledi: “31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri’nde sandık başına gönüllü sayımızın en fazla olduğu iller başta olmak üzere toplam 49 ilde sandık müşahitliği organizasyonu yapacağız. Bu 49 il, 28 Mayıs’taki gönüllü sayımızın yüzde 95’inin yer aldığı iller olarak değerlendirilebilir. 50 bin gönüllü ile 182 bin sandıktan veri elde etmeyi hedefliyoruz.”