Sandıktan ‘savaşa desteğe son’ çıktı

Slovakya’da Kiev’e tek bir kurşun göndermeyeceğini söyleyen Fico, yüzde 23 ile seçimi kazandı. Koalisyon hükümeti için küçük partiler kilit konumda. Ukrayna’daki savaştan yorulan ülkelerde değişim rüzgârı esiyor.

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Batı ile Rusya arasında hesaplaşma sahasına dönen Ukrayna’daki savaştan etkilenen komşu ülke Slovakya’da seçimi, eski Başbakan Robert Fico kazandı. Parlamento seçimini, AB ve NATO’yu eleştirirken Moskova’ya yakın pozisyon alan Fico'nun liderliğindeki Sosyal Demokrat Partisi (SMER) birinci sırada tamamladı.

Resmi olmayan seçim sonuçlara göre, SMER yarışı yüzde 22,94 oy oranı ile önde bitirdi. Liberal İlerici Slovakya Partisi (PS) yüzde 17,96 oy alarak ikinci, bir diğer liberal parti Ses Partisi (HLAS) de yüzde 14,7 oy ile üçüncü parti oldu.

2020’deki genel seçimi yüzde 25'lik oy oranıyla birinci sırada tamamlayan muhafazakâr Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi (OLANO), seçimin kaybedeni oldu. Seçime, İnsanlar İçin Partisi (Za Ludi) ve Hristiyan Birliği (KU) ile üçlü ittifak kurarak giren OLANO, yüzde 8,89 oranında oy alarak ciddi bir hezimet yaşadı.

Yaklaşık 4,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 68,51 olarak tespit edildi.

ANAHTAR KÜÇÜK PARTİLER

Seçim barajının ittifaklar için yüzde 7, müstakil partiler için yüzde 5 olduğu ülkede, bir ittifak ile altı parti meclise girmeyi başardı. Buna göre ilk 4 partinin dışında Hristiyan Demokratik Hareket Partisi (KDH) yüzde 6,82, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) yüzde 6,32 ve milliyetçi Slovak Ulusal Partisi (SNS) yüzde 5,62 oranında oy aldı.

Bu sonuçlara göre 150 sandalyeden oluşan meclise, eski Başbakan Fico'nun partisi SMER 42, PS 32, HLAS 27, OLANO ittifakı 16, KDH 12, SAS 11, milliyetçi SNS ise 10 milletvekili sokmayı başardı.

Hiçbir partinin mecliste yeterli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle en büyük oy oranına sahip parti koalisyon hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’dan ilk yetkiyi alacak. Diğer yandan birçok küçük partinin meclise girmesi, bunları hükümet kurma çalışmalarında kilit konuma getiriyor.

KOMŞULAR SORGULUYOR

Slovakya’daki seçim sonuçları, Ukrayna’daki savaşın yarattığı hasarı en yakından deneyimleyen Doğu Avrupa’da değişen dengeleri gözler önüne seriyor. Ukrayna’nın sınır komşusu olan Doğu Avrupa ülkesi Slovakya’da gerçekleştirilen seçim, Batı’nın Ukrayna’da yürüttüğü emperyal savaşa verilen desteğin sürüp sürmeyeceğine dair bir “sınav” olarak görülüyordu. Seçimden zaferle ayrılan Smer lideri Fico, Avrupa’nın GSYİH’sinden Kiev’e en fazla payı ayıran Slovakya’nın “bir mermi bile göndermeyeceğini” vaat ediyor.

Aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Slovakya’da seçimin galibi olan Fico, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını eleştiriyor ve Moskova ile daha yakın ilişkiler kurulmasını savunuyor. Fico’nun Batı’ya karşı benzer eleştirel tavrı olan Macaristan lideri Orban ile “Moskova’ya daha yakın” bir birlik kurabileceği söyleniyor.