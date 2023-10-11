Sanık polis delilleri kararttı

Haber Merkezi

İstanbul Beylikdüzü’nde 28 Mart 2022 tarihinde kontrol noktasında “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis kurşunuyla katledilen Erhan Eser’in ölümüne dair polis Hamdi Karaca hakkında açılan davanın 4’üncü duruşması görüldü.

“Bilinçli taksirle insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanan polis ve avukatı, Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hazır bulundu. Eser ailesi avukatlarından Nagehan Avçil, sanık polisin delillerin toplanması aşamasına katıldığını ve böylece delillerin karartıldığını belirtti. Bilirkişi raporundaki bazı tespitlerin fizik kurallarına aykırı olduğunu ve bu nedenle kabul etmediklerini söyledi. Savcı değişikliği nedeniyle duruşma 29 Kasım’a ertelendi.