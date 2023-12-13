"Sanırım başka ülkeden bahsediyor"

AKP iktidarı insani krize dönüşen barınma sorununu görmezden geliyor. Şimşek’in “Kiralarda gerileme başladı” açıklaması tepki çekti. Kiracılar Platformu Başkanı Kul, “Sanırım farklı ülkeden bahsediyor” dedi.

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını belirterek, 2024'te konut arzının daha da artacağını kaydetti. Şimşek'e tepki gösteren Kiracılar Dayanışması Platformu Başkanı Cengiz Kul, “Sanırım farklı ülkeden bahsediyor" dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı" dedi. Şimşek, deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla 2024’te konut arzının daha da artacağını belirtti. Bakan Şimşek, kiralardaki katılığın azalmasının enflasyonu düşürme çabalarını destekler nitelikte olduğunu kaydetti.

KENDİ VATANDAŞINI UNUTTULAR

Bakan Şimşek'in açıklamalarına Kiracılar Dayanışması Platformu Başkanı Cengiz Kul'dan tepki geldi. Anadolu’nun en ücra köşesinde dahi ev kiralarının asgari ücrete eşitlendiğini belirten Kul, büyükşehirlerde ise kiraların en yüksek memur maşına yakın olduğunu dile getirdi. Kul, "Mehmet Şimşek büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını belirtmiş lakin bizler de bu ülkede yaşıyoruz, bırakın büyükşehirlerde gerilemeyi Anadolu ve kırsal kesimde dahi hâlâ ev sahibi tarafından kiracılar sokağa atılma, darp edilme ve tehditlerle karşı karşıya" dedi. Kul, “Halk barınma sorununun yasa ile çözülmesini bekliyor. Kendi vatandaşını unuttular. Konut kiraları serbest piyasanın insafına bırakılmasın. Göç politikası düzenlensin. Kira bedellerinin serbest piyasa ekonomisine göre belirleniyor oluşu gelinen noktada ev sahiplerinin kira tespit davası açma haklarını kötüye kullanmaları ile neticelenmiş vaziyettedir. Belediyelerde kira ve konut tespit komisyonlarında belirlenen fiyatlara göre hakkaniyetle uygulanmalıdır. Çalışıyoruz ve kazancımızla kendi ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz” dedi.