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Şanlıurfa'da ekmeğe zam

Şanlıurfa'da, 5 liraya satılan 170 gram tırnaklı ekmek, 150 gram lavaş ekmek ve 200 gram somun 6 liraya yükseldi.

Güncel
  • 17.08.2023 15:53
  • Giriş: 17.08.2023 15:53
  • Güncelleme: 17.08.2023 16:00
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Şanlıurfa'da ekmeğe zam

Şanlıurfa'da, tırnaklı ekmek, lavaş ekmek ve somun ekmek fiyatı zamlandı.

MA'da yer alan habere göre, kentte, 5 liraya satılan 170 gram tırnaklı ekmek, 150 gram lavaş ekmek ve 200 gram somun 6 liraya yükseldi.

Zammın 18 Ağustos Cuma günü itibariyle geçerli olması bekleniyor.

Şanlıurfa'da son olarak 8 Haziran tarihinde ekmeğe zam yapılmıştı. Haziran ayında ekmeğe yine 1 lira zam gelerek 4 liradan 5 liraya yükselmişti.

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