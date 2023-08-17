Şanlıurfa'da ekmeğe zam
Şanlıurfa'da, 5 liraya satılan 170 gram tırnaklı ekmek, 150 gram lavaş ekmek ve 200 gram somun 6 liraya yükseldi.
Şanlıurfa'da, tırnaklı ekmek, lavaş ekmek ve somun ekmek fiyatı zamlandı.
MA'da yer alan habere göre, kentte, 5 liraya satılan 170 gram tırnaklı ekmek, 150 gram lavaş ekmek ve 200 gram somun 6 liraya yükseldi.
Zammın 18 Ağustos Cuma günü itibariyle geçerli olması bekleniyor.
Şanlıurfa'da son olarak 8 Haziran tarihinde ekmeğe zam yapılmıştı. Haziran ayında ekmeğe yine 1 lira zam gelerek 4 liradan 5 liraya yükselmişti.