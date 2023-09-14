Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, kağıt ve atık plastiklerin depolandığı bölümde, sabah saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye aracı gönderildi. Ekipler, 1 saatlik çalışma ile alevleri kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.