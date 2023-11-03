Şanlıurfa'da köy ağasının defalarca istismar ettiği çocuk korumaya alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da "köy ağası" olarak bilinen 70 yaşındaki Nihat Y'nin istismar ettiği 14 yaşındaki Z.K'nin devlet korumasına alındığını duyurdu.

Şanlıurfa’da, muhtarlık yaptığı belirtilen ve çevresinde, "köy ağası" olarak bilinen 70 yaşındaki Nihat Y'nin istismar ettiği 14 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığı duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından BirGün'den Mustafa Bildircin'in "Yoksulluğun istismarı: Köy ağasından defalarca istismar!" başlığıyla duyurduğu skandala ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada, Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilerek davaya müdahillik için dilekçe verildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ayrıca Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği bilgisine yer verildi.