Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 12 yaşındaki İbrahim Çiftçi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çiftçi'nin cansız bedeni olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Kırsal Tepedibi Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren İbrahim Çiftçi (12) akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu.
Sudan çıkarılan cansız bedeni, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.