Şanlıurfa'da toplu taşımada yolcuları rahatsız eden alkollü güvenlik görevlisi hakkında soruşturma

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan P.B. isimli şahıs görevden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği, toplu taşıma aracında yolcuları rahatsız ettiği ifade edilen güvenlik hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan P.B'nin alkollü olarak bindiği otobüste yolcuları rahatsız etmeye başladığı belirtildi.

Cep telefonuyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntüleri inceleyen Şanlıurfa Valiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, “Yapılan incelemeler sonucunda P.B.’nin göreve geç ve alkollü olarak gelmesi, medyaya yansıdığı gibi bindiği otobüsteki insanları rahatsız etmesi, rahatsız ettiği insanların şikayetçi olması, aynı zamanda üzerinde üniformalı şekilde toplum içinde devlet memurunun vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunmasından dolayı görevden uzaklaştırma kararı alınmış olup, ilgili kişi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.