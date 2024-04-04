Şanlıurfa'da YRP dönemi resmen başladı

YRP'nin yerel seçimlerde kazandığı tek büyükşehir olan Şanlıurfa'da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Belediye başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, AKP'li Zeynel Abidin Beyazgül'den mazbatayı teslim alarak resmen göreve başladı.

Şanlıurfa'da, cinsiyetçi söylemleri ile sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi dönemi resmen başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, önceki belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı.

Gülpınar, devir teslim töreni öncesinde belediye binası önünde çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen törende konuşan Gülpınar, şunları söyledi:

"Zeynel Başkan ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bunu daha da ileriye götürmek amacıyla yola çıktık. Halkın takdirine sunduk. İnşallah halkın beklentilerini de bu yönde boşa çıkarmayacağız. Şanlıurfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti gösterip başka bir zamanda da bayrağı başkasına devredeceğiz. Bu işin doğasında var."

Zeynel Abidin Beyazgül de Gülpınar'a başarılar diledi.​​​​​​​