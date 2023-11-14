Sansür baskısı hız kesmiyor

Haber Merkezi

Freewebb Turkey’in 6-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği ‘Sansür Gündemi’ başlıklı rapor yayımlandı. Rapora göre AYM Genel Kurulu, ‘‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’’ suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.

Kervansaray Yatırım Holding’e kayyum atandığı ve holdingin eski yönetim kurulu başkanının, kayyumu atayan İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti hakkında ‘‘rüşvet almak’’tan suç duyurusunda bulunduğuyla ilgili haberler, erişime engellendi. Küçükçemece 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 1 Kasım tarihli kararla sekiz haber için erişim engeli emri verildi.

Pentagon ile CIA gibi yapılara danışmanlık veren bir şirketin Türkiye’deki kaynaklarından biri olduğu iddiası başta olmak üzere MİT Başkanı İbrahim Kalın ile ilgili 479 haber, Kalın’ın talebi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Kasım tarihli kararıyla erişime engellendi. Kararla Kalın’ın, kaçak bedellerin tahsilatı konusunda yardımcı olması sebebiyle Abdullah Tivnikli isimli iş insanına kızının okul taksitlerini ödettiği iddiasıyla ilgili haberler için de erişim engeli emri verildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 1 Kasım’da verilen ayrı bir kararıyla ‘‘Adliyede rüşvet çarkı’’ iddialarıyla ilgili 95 paylaşım daha erişime engellendi.