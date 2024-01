Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırıda yeni detaylar

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi. Şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı ortaya çıktı. Saldırıda silahın tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı anlaşıldı.

İstanbul Sarıyer'de dün Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

Sarıyer'de dün Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açtı.

Saldırıda silahla vurulan Tuncer Murat Cihan isimli yurttaş hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

FAİLLER GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının 2 failinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Hayatını kaybeden vatandaşımızın… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

GÖZALTI SAYISI 51

Operasyona ve şüphelilere ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi.

Çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ne gittiğini belirledi.

Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.

SALDIRIDA YENİ DETAYLAR: ARAÇ POLONYA'DAN GETİRİLMİŞ



Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi.

SİLAH TUTUKLULUK YAPTI

Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi.

Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.’nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.

IŞİD BAĞLANTISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayrıca dün akşam saldırıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamasında, 30 ayrı adrese yapılan operasyonda saldırıyla bağlantılı 47 kişinin gözaltına alındığını, 2 saldırganın ise IŞİD'ci olduklarının değerlendirildiğini bildirdi.

Saldırganların yabancı uyruklu olduklarını aktaran Yerlikaya, şahısların Tacikistan ve Rusya uyruklu olduklarını aktardı. Bakan zanlıların ifadelerinin alındığını kaydetti.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"Menfur saldırı sonrası İstanbul Emniyetimiz çok hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi. Şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22’de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklu. DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Kilisede işlenen cinayet ile ilgili zanlıların ifadeleri alınacak, olayla ilgili karanlık noktalar aydınlatılacaktır."