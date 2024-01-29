Santa Maria saldırısı: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin 2 kişi yakalanırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, "Zanlılar ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne pazar ayini sırasında saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişi yakalandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yayın yasağı getirlen kilise saldırısında Tuncer Cihan'ın ölümüne neden olan iki katil zanlısının yakalandığını duyurarak, "Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında bir vatandaşımızın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlılar ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadesini kullandı.

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında bir vatandaşımızın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Zanlılar ve bağlantılarına… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 28, 2024

IŞİD İDDİASI

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen 1 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı IŞİD'in üstlendiği iddia edildi.

IŞİD yayın organı Amaq Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; zanlıların saldırının ardından güvenli bir şekilde geri çekildiği belirtilirken, saldırının IŞİD liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hıristiyanları hedef alma çağrısına yanıt olarak yapıldığı belirtildi.

Ancak henüz saldırı ile örgüt arasında bir bağlantı olup olmadığı dair resmi açıklama gelmedi.