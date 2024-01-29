Ayine silahlı saldırı

Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların silahının tutukluk yaptığı öğrenildi. Artan nefret söylemine dikkat çeken siyasetçiler, saldırıyı kınadı, olayın aydınlatılmasını istedi. Silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Haber Merkezi

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne pazar ayini sırasında saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken yaşananlara ilişkin “yayın yasağı kararı” alındı. Yaşananları kınayan siyasetçiler, son dönemde artan nefret söylemine dikkat çekerken saldırının aydınlatılmasını istedi.

Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne dün sabah pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenledi. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan bir kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “saldırının saat 11.40 sıralarında gerçekleştiğini ve C.T.’nin hayatını kaybettiğini” bildirdi. İstanbul Valisi Davut Gül de “saldırının tek kişiye olduğunu” söyledi. Sarıyer'deki üç büyük kiliseden biri olan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıda, büyük panik yaşandı. Bu esnada kar maskeli saldırganlar kaçtı.

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde iki saldırganın kiliseye doğru yürüdüğü, yüzlerinin büyük bir kısmının kapalı olduğu ve üzerlerinde palto olduğu görüldü. Polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatırken Büyükdere'ye giriş ve çıkışları kapattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde kilisede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLUK YAPMIŞ

Yaşananlara ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, saldırganların silahının tutukluk yaptığını söyledi. Genç, “İkinci patlamadan sonra silah tutukluk yapmış, sonra da çıkmışlar. Devamında ne olacaktı, saldırı sürecek miydi, bilinmiyor. Olayı gerçekleştirenler ise ellerini kollarını sallayarak çıkıp gitmişler” dedi.

Ayin sırasında 35-40 kişi kilisede bulunduğunu aktaran Sarıyer Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Saldırı sırasında girişteki Bayburtlu bir vatandaş yaşamını yitiriyor ki Müslüman bir vatandaş kendisi. Papazın söylemesine göre devamlı kiliseye gidip geliyormuş ki papaz bu kişiyi tanıyormuş, kendisinden ‘İyi bir insandı’ diye söz etti.”

Gazete Duvar’da yer alan habere göre ise “saldırıda yaşamını yitiren kişinin, 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan olduğu” belirtildi. Söz konusu haberde, ölen Cihan’ın yeğeni Çağın Cihan’ın görüşlerine yer verildi. Cihan, “Sadece oraya ziyaret geldi ve tesadüfen ona denk geldi. Kesinlikle masum bir kurbandı. Emekliydi, hafif zihinsel engelliydi. Son iki aydır da pazarları kiliseye gidip geliyordu" derken bir diğer akrabası Kazım Aydemir, “Benimle birlikte kiliseye geliyordu. Cemaat tarafından çok sevilen biriydi. Boşu boşuna öldürdüler. Çok fazla üzgünüz” dedi.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki katilin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" dedi.

Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

IŞİD İDDİASI

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen 1 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı IŞİD'in üstlendiği iddia edildi.

IŞİD yayın organı Amaq Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; zanlıların saldırının ardından güvenli bir şekilde geri çekildiği belirtilirken, saldırının IŞİD liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hıristiyanları hedef alma çağrısına yanıt olarak yapıldığı belirtildi.

Ancak henüz saldırı ile örgüt arasında bir bağlantı olup olmadığı dair resmi açıklama gelmedi.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirirken olaya ilişkin yayın yasağı getirildiği kaydedildi.

Kiliseye ayin esnasındaki saldırıya dair çok sayıda isim açıklama yaptı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırı düzenlenen kilisenin yetkilileriyle telefonda görüştüğü duyulurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı saldırıyı kınadı. Özel, “Saldırının sebeplerinin tüm yönleriyle bir an önce açığa çıkmasını temenni ediyorum” açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırının gerçekleştiği kiliseyi ziyaret etti. Kilise önünde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Yapılan saldırıyı kınıyorum. Kaybettiğimiz vatandaşımız için de başımız sağ olsun. Burada Sayın Peder'i ziyaret ettim kendisine başsağlığı dileklerimi ilettim aynı zamanda hepimize başsağlığı dileyerek bu acının hepimize ait olduğunu dile getirdim. Hem ulusal hem uluslararası olarak hassas bir dönemdeyiz, bu yönüyle de süreci takip ediyoruz” dedi.

“NEFRET SÖYLEMİ SONUCU”

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı. Hatimoğulları, "Nefret politikalarının sonucu olan saldırının faillerinin bir an önce yakalanması ve tüm sorumluların açığa çıkartılması sağlanmalıdır” derken “saldırının ayrıştırıcı, ötekileştirici ve nefret söylemlerinin bir sonucu olduğunu” söyleyen Bakırhan, şu çağrıyı yaptı: “Herkesi bu ırkçı saldırıya karşı yan yana olmaya çağırıyor ve sorumluların açığa çıkarılmasını talep ediyoruz.”

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan yaptığı açıklamada, "Halklar ve inançlar arasındaki farklılıklara karşı yaşanacak saldırılar, ırkçı ve şoven politikalara karşı gerçek anlamda bir laikliğin tesisi ve barış için bütün demokrasi güçlerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

İTALYANDAN KINAMA

İki kişi tarafından düzenlenen saldırı sonrasında Papa'dan ve İtalya'dan da başsağlığı mesajları geldi. Vatikan'da, Aziz Petrus Meydanı'nda Pazar günü düzenlenen öğle ayini sırasında konuşan Papa, saldırının mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, “Pazar ayini sırasında saldırı düzenlenen ve bir kişinin öldüğü, İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi cemaatine çok yakınım" ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de saldırıyı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kınadı: "İtalyan Hükümeti, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'nde yaşananlara ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Bu alçak eylemden dolayı derin başsağlığı dileklerimizi ve sert kınamamızı ifade ediyoruz."

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SÜREÇ ÇOK HASSAS

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırının ardından Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu, “Meydana gelen bu vahşi saldırı Katolik cemaati başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derinden üzmüştür. Bu vahşi ve barbarca saldırıyı Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün unsurları kiliseye olan nezaket ve saygı mesajlarıyla birlikte araştırmaktadır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz. Başta Katolik cemaati olmak üzere bütün milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

Soruşturma nedeniyle bilgi paylaşılamayacağını ifade eden Hatipoğlu kilise yönetiminin ilerleyen günlerde yazılı açıklama paylaşacağını aktardı.

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BU SALDIRI İLK DEĞİL

Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’ne yapılan saldırı ilk değil. Geçen yıl kasım ayında Eskişehir’deki Protestan Kilisesi’ne zorla girmeye çalışan Aykut K. ve Halil D., kilise görevlilerini “Polisi ararsanız sizi yakarım” diyerek tehdit etmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Aykut K. ile akrabası Halil D. tutuklanmıştı. Yine geçen yıl ekim ayında aynı kiliseye gelen İlhan Önder, pastör Artun Tokatlı’ya tokat atıp, “Hoşgörüsünü denedim” demişti.

Malatya’da Hacı Abdi Mahallesi’nde bulunan Kurtuluş Kilisesi’nde vaiz ve yönetici olarak görev yapan Mehmet Çolak kendilerine “Türk İntikam Tugayı” adını veren bir grup tarafından ölümle tehdit edilmişti.

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SANTA MARİA KİLİSESİ HAKKINDA

Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi, İstanbul’un Sarıyer ilçesinin, Büyükdere semtinde bulunuyor. İstanbul Boğazı’nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi. İnşaatına 1864 yıllarında başlandı ve 1866 yılında ibadete açıldı. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlandı.