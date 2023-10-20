Şantiye yurtta tehlikeli hayat

İzmir’deki KYK erkek yurdu inşaatı tam olarak bitmeden öğrencilere açıldı. Sorunlarına çözüm bulunmasını bekleyen gençler, "Toz toprak içinde yaşıyoruz. Soğuk suyla duş alıyor, sofradan aç kalkıyoruz" dedi.

Aycan KARADAĞ

Yeni akademik yılın başlamasıyla üniversiteliler barınma başta olmak üzere çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldı. Ev ve özel yurt kiralarının yüksekliği nedeniyle öğrencilerin ilk tercihi devlet yurtları oldu. Ne var ki onlar da yetersiz. İzmir’in Karabağlar ilçesinde bu yıl hizmete açılan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’nun erkek öğrenci yurdunda öğrenciler zor şartlar altında kaldıklarını söyledi.

KYK’nın en lüks yurtları arasında gösterilen ve yaklaşık bin 600 öğrencinin kaldığı yurdun inşaattı tamamlanmadı. Yurtta kalan öğrenciler neredeyse şantiye ortamında bulunduklarını aktardı.

TOZUN TOPRAĞIN İÇİNDE UYUYORUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi bir genç, “Yurda ilk geldiğimde neye uğradığımı şaşırdım. Adeta inşaatın içine attılar bizi. Kısa sürede biteceğini söylediler ama hala birçok şey eksik. Tozun toprağın içinde uyuyoruz. İlk istediğimiz şey inşaatın bir an önce bitmesi” dedi.

Yemeklerin miktar ve içeriğinin yetersizliğine dikkat çeken öğrenci, “Bunun yanında yemek sorunumuz büyüyerek devam ediyor. Yemeklerin kalitesi de çok kötü ve miktarı az. Doymuyoruz. Yemek o gün artsa bile bize vermiyorlar. Doymak için dışarından yemek ve içecek almak zorunda kalıyoruz. Eğitime başlarken ‘Nasıl olsa yurtta kalıyorum, harçlığım yeter’ diyordum. Ama öyle olmadı. Ben nereden kaynak bulayım?” sözleriyle yaşadıkları durumu özetledi.

Verilen öğünler öğrenciyi doyurmuyor.

Yurtta kalan bir başka öğrenci ise durumu şu sözlerle özetledi: “Elektrik, su ve internet kesintileri çok fazla. Soğuk suyla kaç kere duş aldım. Bir keresinde hasta oldum. Artık hamama gidiyorum. Zaten tozun toprağın içindeyiz. Bir de duş alamıyoruz. Bunun yanında çamaşırhanemiz çok yetersiz. Temiz kıyafetim kalmadı. Evi olan arkadaşıma götürdüm. Çamaşırlarımı orada yıkandım ve kuruttum. Mağarada yaşasak aynı şartlarda yaşarız. Yönetime şikâyetlerimizi bildirdik ama şu ana kadar değişen hiçbir şey olmadı.”

Öğrenciler, eğitim görme heyecanıyla geldikleri İzmir’de hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek soruna bir an önce çözüm bulunmasın istedi.