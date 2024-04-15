Saray'dan "Baykar" açıklaması

Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın sahibi ve yöneticisi olduğu Baykar'ın devlet tarafından gerçekleştirilen yatırım teşvik unsurlarından yararlanmadığını bildirdi. Baykar'a yönelik art niyetli bir kampanya yürütüldüğü iddia edilen açıklamada, "Baykar, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan faydalanmamıştır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Baykar'ın herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan faydalanmadığı yönünde bir açıklama yaptı.

SSB'den yapılan açıklamada, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin hedef alındığı savunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak, gösterilen bu büyük başarı karşısında sektörümüz nezdinde faaliyet gösteren şirketleri direkt ya da dolaylı olarak hedef alan, Başkanlığımızı ve sektörümüzü töhmet altında bırakan dezenformasyon maksadıyla uzun zamandır üretilen içerikleri üzülerek takip etmekteyiz. Başkanlığımız tarafından sektörümüze yönelik verilen çeşitli finansal teşvik, hibe ve destek programları bulunmaktadır. Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı, Nitelikli Ürün Kredisi, Genel Maksat Helikopteri Projesi Yatırım Kredisi, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı, Kategori-C ve Teknoloji Ürün Kazanımı destek programlarımız kapsamında bugüne değin 500'ü aşkın firmaya ve 400'ü aşkın tedarik projesine 6 milyar liraya yakın hibe ve proje desteği sağlanmıştır."

Açıklamada, Baykar'ın söz konusu finansal teşvik, hibe ve destek programlarından hiçbirine başvurmadığı belirtilerek, "Baykar, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmamıştır. Her gün yeni ihracat rekorları kıran, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sektörümüzün önemli kuruluşlarından Baykar'a yönelik yürütülen art niyeti görmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

Baykar Makina, 2019 yılında yayımlanan Erdoğan imzası ile yayımlanan kararda, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne dahil olacak beş büyük yatırım listesine dahil edilmişti. Şirketlere verilecek teşvik rakamlarının yüksekliği dikkat çekmişti.