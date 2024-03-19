Saray'dan kritik enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel seçimlerde makro politikaların değişmeyeceğini belirterek, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz" dedi. Yılmaz, enflasyondaki düşüşün yılın ikinci yarısından itibaren görüleceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin "2025 yılı için Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 15'ler civarında bir enflasyon. 2026 için ise tek haneli enflasyona yeniden dönüşü öngörüyoruz. Buna göre bütün planımızı programımızı yapmış durumdayız" dedi.

Yılmaz, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz. Hazirandan başlayarak fiilen yıllık bazda enflasyondaki belirgin düşüşleri de göreceğiz" ifadesini kullandı.

Yılmaz, Ankara Sanayi Odası'nın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel'de düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, ekonomiye yönelik mesajlar verdi.

Küresel büyümedeki zayıf seyir devam ederken, jeopolitik risklerin fiyatların oynaklığını arttırdığını ifade eden Yılmaz, bununla birlikte dünya genelinde manşet enflasyonun düşmeye başladığını, çekirdek enflasyonun ise halen nispeten yüksek seyrettiğini gördüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz / AA

Yılmaz, hemen seçim sonrasında tüm taraflarla istişareler içinde hazırladıkları Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı ile birlikte politika belirsizliklerinin de ortadan kalktığını iddia ederek şöyle devam etti:

"Yerel seçimler meselesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Yerel seçimler makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Genel seçimlerle meclis belirlenir, hükümet belirlenir, ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise ilimizin, şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Dolayısıyla bu yerel seçim vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif bir takım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim."

"TEMEL MESELEMİZ ENFLASYON"

Enflasyonun temel meseleleri olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burada mücadeleyi kararlılıkla ve uzun vadeli bir perspektifle sürdürmemiz gerekiyor. Dünyada da böyle, bizde de böyle. Bütün dünyada enflasyonla mücadele belli bir zaman alan bir mücadele. Burada kararlılık göstermemiz, doğru politikaları ısrarla ve sabırla takip etmemiz önemli. Gündelik değişimler olabilir. Bunları bir kenara koyarak söylüyorum. Esas mesele politika çerçevenizdir ve doğrultunuzdur. Doğru bir yola girmişseniz er veya geç hedefinize ulaşırsınız."

"MAYISA KADAR YILLIK ENFLASYONDA BİR CİDDİ GERİLEME BEKLEMİYORUZ"

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede aylık bazda sonuçlar almaya başladıklarını ancak bir süre daha yıllık enflasyonda gerileme beklemediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ocak ve şubat biraz beklentilerin üstünde geldi. Ama giderek ivme kaybediyor, kaybedecek. Martla birlikte bunu daha da göreceğiz inşallah. Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz. Hazirandan başlayarak fiilen yıllık bazda enflasyondaki belirgin düşüşleri de göreceğiz. Yılın ikinci yarısında bu düşüşleri göreceğiz. 2025 yılı için Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 15'ler civarında bir enflasyon. 2026 için ise tek haneli enflasyona yeniden dönüşü öngörüyoruz. Buna göre bütün planımızı programımızı yapmış durumdayız."

Yılmaz, Orta Vadeli Program hedeflerine de "rahatlıkla ulaşabileceklerini" düşündüğünü ifade etti.