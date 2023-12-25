Saray'dan 'Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor' iddiasına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basına kapalı düzenlediği toplantıda yüzde 25’lik kira zammı sınırını kaldıracağını söylediğine ilişkin iddia yalanlandı.

Ekonomik krizin giderek derinleşmesi, ev kiralarının önlenemeyen yükselişi ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ederken, konut kiralarındaki yüzde 25 zam zorunluluğu uygulamasının kaldırılacağı öne sürüldü.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, konut kiralarındaki yüzde 25 zam zorunluluğu uygulamasının kaldırılacağını söylediğini yazdı. Ancak bu iddia yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ‘Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı’ iddiasının gerçek olmadığı belirtilerek ‘manipülasyon’ içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konut kiralarına zam sınırının yeniden gözden geçirileceğini belirttiği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı’ iddiası manipülasyon içermektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır.”

İDDİA

"Paylaşacağım notlar, toplantıda yer alan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir" diyerek Şimşek‘in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile yaptığı yemekli toplantıya ilişkin kulis bilgiler veren Türkmen'in "Basına kapalı toplantıdan yansıyanlar" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Bugün sizlerle; Sayın Şimşek‘in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile yaptığı yemekli toplantıda, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan çıkarttığım önemli konuları paylaşmak istiyorum (Paylaşacağım notlar, toplantıda yer alan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir).

"İHTİYAÇ DUYULMAYACAK"

• Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığımız programa tam desteği var. İster inanın ister inanmayın. Zaten ben seçim sonrasına yönelik beklentilerinizi de anlamlandıramıyorum. Seçim sonrası da bu program aynı şekilde sürecektir, sabır ve kararlılıkla bunu uygulayacağız.

• Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak.

• Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."

Şimşek, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı’nın kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik sorusuna da "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.