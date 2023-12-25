Saray’dan ‘kiraya yüzde 25 sınırlama’ iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, Mehmet Şimşek’in ‘konut kiralarında yüzde 25 sınırını kaldıracağına’ yönelik bir ifadesinin olmadığı belirtildi.

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ‘Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı’ iddiasının gerçek olmadığı belirtilerek ‘manipülasyon’ içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konut kiralarına zam sınırının yeniden gözden geçirileceğini belirttiği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı’ iddiası manipülasyon içermektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır.”

NE OLMUŞTU?

Ekonomik krizin giderek derinleşmesi, ev kiralarının önlenemeyen yükselişi ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ederken, konut kiralarındaki yüzde 25 zam zorunluluğu uygulamasının kaldırılacağı öne sürüldü.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, konut kiralarındaki yüzde 25 zam zorunluluğu uygulamasının kaldırılacağını söylediğini öne sürmüştü.

Türkmen yazısında şunları öne sürmüştü:

"Bugün sizlerle; Sayın Şimşek‘in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile yaptığı yemekli toplantıda, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan çıkarttığım önemli konuları paylaşmak istiyorum (Paylaşacağım notlar, toplantıda yer alan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir).

"İHTİYAÇ DUYULMAYACAK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığımız programa tam desteği var. İster inanın ister inanmayın. Zaten ben seçim sonrasına yönelik beklentilerinizi de anlamlandıramıyorum. Seçim sonrası da bu program aynı şekilde sürecektir, sabır ve kararlılıkla bunu uygulayacağız.

Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak.

Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."