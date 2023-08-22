Saray'ın ihale tutarı bir yılda 24 kat arttı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bu yılın ilk 6 ayında yaptığı ihale miktarının, geçen senenin aynı dönemine göre 24 kat arttığını söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Twitter (X) hesabından açıklama yaparak Kamu İhale Kurumu'nun yayınladığı istatistikleri değerlendirdi. Başarır, Saray'ın bu yılın ilk 6 ayında yaptığı ihale tutarının geçen yılın ilk 6 ayına göre 24 kat arttığını vurgularken "Neden bu ihalelere herkes giremiyor?” diye sordu.

Başarır, Saray'ın 2022 yılında 45 milyon TL’lik ihale yaptığını ancak 2023 yılında şu ana kadar 1 milyar 80 milyon TL’lik ihale yaptığını ifade etti.

"İLK 6 AYDA İHALELERİN MALİYETİ 892 MİLYAR TL"

İhale tutarlarındaki artışa dikkat çeken CHP’li Başarır, şunları söyledi:

“2023’ün ilk 6 ayında 39 bin 811 ihale yapılmış. Bu ihalelerin devlete maliyeti 892 milyar TL olmuş. Peki geçen sene 2022’nin ilk 6 ayında ne kadar yapılmış? 230 milyar TL’lik ihale yapılmış yani arada 4 kat fark var. Şimdi ihaleler nasıl yapılmış ona bakalım. Yine ihalelerin %50’si bitmeyen bir hastalık olan ve istisnai yöntem olan 21/b ile yapılmış. Neden açık ihale değil? Neden bu ihalelere herkes giremiyor?

Kamu İhale Kurumu’nun ilk 6 aylık ihale raporu yayınlandı.



Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılının ilk 6 ayında 45 milyon TL’lik ihale yapmışken, 2023’ün ilk 6 ayında 1 milyar 80 milyon TL’lik ihale yapmış. Arada 24 kat var.



Eğer ki bu, enflasyondan kaynaklandıysa sarayına yaptığın… pic.twitter.com/aNIN9bJwwQ — Ali Mahir Başarır (@alimahir) August 22, 2023

'ÖĞRENCİ YURT BULAMIYORKEN BU ARTIŞ NEDEN?'

Saray 2022 yılında toplam 241 ihale yapmıştı ve 45 milyon TL ödemişti ama 2023 yılında beyefendi ve arkadaşları 306 ihale yapmış ve toplam 1 milyar 80 milyon TL ödemiş. Yani sarayın ballı ihaleleri için 20 katından fazla bir ödeme var geçen seneye göre. Bu açıklanmalıdır. Eğer ki enflasyon diyorsan sarayına yapmış olduğun gider artışı oranında emekliye, işçiye, memura da zam yapacaksın. Eğer ek giderler diyorsan ülke bu haldeyken öğrenciler yurt bulamıyorken, emekli, memur ve işçi ev kirası ödeyemeyip sokaktayken sen neden bu kadar artış yaptın açıklayacaksın. Gerçekten ülkenin geldiği nokta çok vahim. Ülke bu insanlar tarafından yönetiliyor. Bizim paramız sarayın ya da adrese teslim ihalelerin bir anlamda kurbanı oluyor.”