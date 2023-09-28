"Saraya binlerce danışman var, çocuklara meyve yok"

CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 70 ilde okul öncesi eğitim gören öğrenciler için sunulan ücretsiz öğle yemeğinin kaldırılmasını eleştirdi. İlgezdi, "Saraya binlerce danışman var, bir meyve çocuklarımıza yok" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 70 kentte okul öncesi eğitim gören öğrenciler için sunulan ücretsiz öğle yemeğinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde ücretsiz öğle yemeği uygulamasından faydalanan öğrenci sayısının 1.8 milyondan 5 milyona çıkarılacağı vaadini hatırlatan İlgezdi, "Okulların açılmasına 3 gün kala yeni bir genelge gönderilerek bu uygulamanın yalnızca depremden etkilenen 11 il için devam edeceği bildirdi. Yanlış saat bile günde 2 kere doğruyu gösterirmiş, AKP ilk defa bir doğruyu eksik de olsa yapmıştı ama onu da yine yok etti” dedi.

İlgezdi, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 3 senelik bakanlığı döneminde yaptığı tek doğru şey olan okul öncesi eğitime ücretsiz öğle yemeği, yerine gelen Bakan Yusuf Tekin tarafından kaldırdı. Yaparsa Ak Parti yapar sloganı ile yıllardır seçimlere giren AKP’nin yeni Milli Eğitim Bakanı, eski bakanın belki de tek doğru yaptığı uygulamayı yok etti" ifadelerini kullandı.

Gamze Akkuş İlgezdi, CHP’nin yıllardır çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilmesi gerektiğine dair açıklamaları sonrasında 2022-23 yılı eğitim öğretim yılının ikinci yarısı itibarıyla okul öncesi eğitimde ücretsiz öğle yemeği uygulamasının başlatıldığını hatırlatarak, “Biz yıllardır yavrularımıza ücretsiz yemeği savunurken, bir lokma ekmeği çok görüyordunuz. Çabalarımız en azından okul öncesi için sonuç vermişti ve geçen sene 2. yarıyılda okul öncesi eğitim alan çocuklarımıza ücretsiz öğle yemeği kararı çıkmıştı. Yani yaklaşık 19 milyon öğrenciden sadece 1,8 milyonunu kapsayan bir uygulama hayata geçmişti. Ancak yeni bakan, okulların açılmasına 3 gün kala yeni bir genelge gönderilerek bu uygulamanın yalnızca depremden etkilenen 11 il için devam edeceği bildirdi. Yanlış saat bile günde 2 kere doğruyu gösterirmiş, AKP ilk defa bir doğruyu eksik de olsa yapmıştı ama onu da yine yok etti” dedi.

CHP’li Akkuş İlgezdi Bakan Özer’in 1.8 Milyon öğrenciye sunulan ücretsiz öğle yemeği uygulamasının 5 milyon öğrenciye çıkacağını müjdelediğini kaydederek, “Yaparsa değil bozarsa AK Parti bozar! 1.8 milyon öğrenciye sunulan ücretsiz öğle yemeğini 5 milyona çıkarmak yerine, 70 ildeki ücretsiz öğle yemeğini kaldırdılar" ifadelerini kullanarak "Çocuklarımıza yazık değil mi?” diye sordu.

"SARAY’IN MAL VE HİZMET ALIMINA YAKLAŞIK 3 MİLYAR TL"

İlgezdi, “Cumhurbaşkanlığı'nın mutfak masrafı her yıl yüzde yüz oranında artıyor. Saray’ın 2022 yılında mutfak masraflarının da yer aldığı mal ve hizmet giderlerine yaklaşık 3 milyar TL harcanırken 1.8 milyon çocuğumuza 1 öğün çok görülüyor. Ejder meyveli smotiler saraya var, 1 öğün yemek çocuklarımıza yok. Saraya binlerce danışman var, bir meyve çocuklarımıza yok. Binlerce araç saraya var, 1 bardak su çocuklarımıza yok. İsraf saraya var, temel ihtiyaç çocuklarımıza yok. İtibar için her türlü ödenek saraya var, bir lokma ekmek çocuklarımıza yok! Çocuklarımıza 1 öğün ücretsiz yemek verince mi batacak bu devlet. Yıllardır müteahhitlere, devlet garantili yollara verdiğinizin binde 1 bile değil bu oran” dedi.

"50 LİRALIK KAHVALTILAR PAYLAŞANLAR OKUSUN"

Sağlık Bakanlığının sağlıklı bir nesil için 3 ana 2 ara öğün kamu spotlarının maliyetine dikkat çeken İlgezdi, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı'nın sabah kahvaltısı güçlü yapılmalı diye sosyal medyadan paylaştığı avokadolu kahvaltı tabağı yaklaşık 50 lira. Diğer ana öğünler de yaklaşık 50’şer lira. Böyle bir ortamda okul öncesinden öğle yemeğini kaldırmak, yeni nesillerin beslenme sorunlarını katlamaya yarar. Sağlıklı, dengeli beslenemeyen çocuklarımızın vebali üzerinizdedir. Kendinize hak gördüğünüzü, bu ülkenin evlatlarına çok görüyorsunuz."