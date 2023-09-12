Yeni eğitim-öğretim yılı, dün sorunlarla başladı: Eğitim güven vermiyor

Yeni eğitim-öğretim yılı, velilerin okullarının imam hatipe dönüştürülmesini protesto etmesinden, okullarda ücretsiz yemeğin verilmesine kadar birçok tartışmayla başladı. Araştırmaya göre eğitim sistemine yurttaşların güveni ise büyük ölçüde düşük seviyelerde çıktı.

Kayhan AYHAN

Yeni eğitim-öğretim yılı yine çözülemeyen birçok sorunla başladı. Okullarını geri isteyen velilerden, ekonomik krizle birlikte masraflar altında ezilen ailelerin çocuklarına ücretsiz yemek talebine kadar, öğretmenlerin maaş eşitsizliği talebi ile eğitime olan güvensizlik de yeni dönemde çözüm bekliyor.

İstanbul’da İmam hatip ortaokuluna dönüştürülen İsmail Tarman Ortaokulu’nun normal ortaokul olarak yeniden açılması isteyen İsmail Tarman Ortaokulu velileri ve Konaklar Mahallesi sakinleri dün basın açıklaması yaptı. İsmail Tarman Ortaokulunun kapatılmasına ilişkin hiçbir yasal karar bulunmadığının altını çizen veliler, açıklamada okulun normal bir ortaokul olarak devam etmesine ilişkin mahkemelerden karar çıktığını ve bu kararın uygulanmadığını hatırlattı. Veliler mahkeme kararına uyulmasını talep ederek, ; “Okulumuzu istiyoruz” dedi.

‘‘MEB TOPLUMLA KAVGALI’’

Yeni eğitim yılı başlarken, Milli Eğitim Bakanlığının genel geçer açıklamalar yaptığını; eğitim sisteminde öğrenmeyi geliştirecek, bireysel gelişmeyi takip edebilecek ne gibi önlemler alındığını söyleyemediğinin altını çizen veliler şu ifadeleri kullandı; “Milli Eğitim politikaları ve uygulamaları ile ülkenin en fazla dava açılan kurumu. 2000 yılından sonra MEB’e açılan dava sayısı yüzde 313 arttı. 2003 yılında MEB aleyhine sadece 3 bin 509 dava açılmışken, 2017 yılında ise 30 toplam 35 bin 798 dava açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, son iki yılda Bakanlığın tarafı olduğu toplam 71 bin 912 idari ve adli dava açıldı, bu davalardan 20 bin 487’si reddedildi. MEB toplumun birçok kesimiyle kavgalı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimi bozduğu, gerilettiği yetmezmiş gibi toplum barışını, huzurunu da bozuyor.

Eyleme katılan SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş AKP’nin imam-hatip okullarını arka bahçe olarak kullandığını ifade ederek, “Dindar ve kindar nesil yetiştirme nesil yetiştirme projesi olarak, bütün topluma dayatılmaktadır. Dinsel eğitim aldı başını gidiyor. Dünya üzerinde bu seviyede dinselleşen eğitim veren hiçbir ülkenin bir geleceğin olmamıştır. Bu sadece İsmail Tanman Okulu’na sahip çıkmak değil, bir laiklik mücadelesidir" dedi.

EN ACİLİ OKUL YEMEĞİ

Derinleşen ekonomik kriz, gıda başta olmak üzere tüketim maddelerine gelen zamlar ile mutfaktaki yangın büyüyor. Uzmanlar, çocukların günlük fiziksel, bilişsel/zihinsel gelişimlerini, okula devamlılıklarını ve akademik başarılarına düzgün beslenmenin etkisinin çok fazla olduğunu dikkat çekiyor.

MEB tarafından yayınlanan “Ücretsiz Beslenme/Yemek Programı” konulu genelge ile 2022-23 yılı eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı itibarıyla okul öncesi öğrencileri için ücretsiz öğle yemeği uygulaması başlatmıştı. Ancak MEB tarafından okullarından açılmasına 3 gün kala okullara yeni bir genelge gönderilerek yeni eğitim öğretim yılında bu uygulamanın yalnızca 11 il için devam edeceği bildirildi. Ülkenin geri kalanı illerindeki okullarda uygulamanın ne olacağı konusu muğlak kalması sonrası ‘her okulda bir öğün ücretsiz yemek verilmelidir” çağrıları yükseldi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yayınlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karaca, MEB tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan yeni eğitim yılı tedbirleriyle ilgili genelgesinde sağlıklı beslenme için çalışmalar yürütüleceği yer aldığını hatırlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2023-2028 eylem planında “okul öncesi eğitim programlarında ücretsiz olarak sunulan beslenme hizmetlerinin yaygınlaştırılması” hedefine de vurgu yaptı. Karaca, bu hedeflere karşılık alınan yeni kararla ücretsiz yemek uygulamasının tamamen ortadan kaldırılmasının, Milli Eğitim Bakanlığının çocuklar için sağlıklı beslenme planının hangi amacına denk düştüğünü sordu.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), ‘Eğitimin ve okulların durumu’ başlıklı raporunda acil olarak okullarda bir öğün öğle yemeği verilmesi gerektiğini belirtti ve eğitimde giderek artan gerici uygulamalara dikkat çekti. Raporu sunan Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Özellikle ekonomik krizle birlikte hızlı artan yoksullaşma, öncelikle en hassas durumdaki çocukları etkilemiştir. Türkiye’de bugün her 5 çocuktan biri derin yoksulluk sorunları ile yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. Bu noktada yapılacak en acil eylem, bir an önce okullarda kamunun öğle yemeği hizmeti sunmasıdır" diye konuştu.

DÖRT ÇOCUKTAN BİRİ AÇ

- Kamu okullarına okul hemşireliği kadrosu tanımlanmalı ve çocuklar için temel sağlık hizmetleri sürükli oldukları okullarda verilmelidir.

- Türkiye’de her dört çocuktan biri okula aç geliyor ve okul devamsızlığının en önemli nedeni yoksulluk. Çocukların dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak için okullarda her çocuğa en az bir öğün ücretsiz yemek verilmelidir.

- Okullarda sınıf mevcutları özellikle bazı bölgelerde hala çok kalabalık. İkili eğitimi ortadan kaldıracak, bütün çocukların tam gün okula gitmesini sağlayacak ve sınıf mevcutlarını 30’un altına indirecek derslik ve öğretmen ataması yapılmalıdır.

- Deprem bölgesinde okulların fiziksel şartları düzenlenmeli.

- Okul öncesi eğitim parasız olmalı ve her çocuk üç yaşından itibaren okul öncesi eğitime katılabilmelidir.

HALK, EĞİTİMİN SORUNLU OLDUĞUNDA HEMFİKİR

AKP iktidarında Türkiye’de en çok eleştirilen konular arasında eğitim de yerini aldı. Yöneylem’in paylaştığı ankete göre bu konuda AKP’li ve MHP’liler de hemfikir. Yöneylem Araştırma’nın CATI sistemiyle 2 bin 100 kişiyle görüşülerek 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ankette katılımcılar, “Türkiye’de eğitim sisteminin durumunu nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna yanıt verdi. 27 ilde yapılan anketin sonuçları şöyle: