Saray’ın ofisleri para yuttu

Mali denetimler, Saray'ın ofislerinin kamuya yükünü ortaya koydu. Saray’a bağlı ofislerin yıllık harcamasının %88’lik artışla 744,4 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’yi her konuda uçuracak” dediği sistem, ülkeyi adeta uçurumun kıyısına sürükledi. Yeni sistem ile Türkiye; ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda büyük gerileme yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kararnamesi ile Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi olmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na bağlı dört ofis kuruldu. Ofislerin özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olduğu bildirildi. Sayıştay’ın ofislerin 2022 yılındaki harcamalarına yönelik mali denetimleri ise dört ofisin toplam harcamasının fahiş boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı dört ofisin toplam harcaması 744 milyon 410 bin 544 TL olurken toplam harcamanın ofislere göre dağılımı şöyle sıralandı:

- Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı: 424 milyon 522 bin 851 TL

- Finans Ofisi Başkanlığı: 71 milyon 73 bin 357 TL

- İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı: 79 milyon 655 bin 403 TL

- Yatırım Ofisi Başkanlığı: 169 milyon 158 bin 933 TL

Saray’a bağlı ofislerin toplam 744,4 milyon TL’lik harcamasının 529 milyon 506 bin TL’si, mal ve hizmet alımları için yapılan harcamalardan oluştu. Ofislerin personel giderleri ise ofislere göre şöyle kaydedildi:

- Yatırım Ofisi Başkanlığı: 70 milyon 928 bin TL

- İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı: 32 milyon 926 bin TL

- Finans Ofisi Başkanlığı: 30 milyon 756 bin TL

- Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı: 44 milyon 442 bin TL

HARCAMADA ÇARPICI ARTIŞ

Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’nin 2022 yılındaki toplam harcamasında 2021 yılına göre yaşanan artış da dikkati çekti. Ofislerin harcamasında bir yılda yaşanan artış yüzde 88,2 oldu. Ofislerin 2021 yılındaki toplam harcaması ise kayıtlara, 395 milyon 415 bin TL olarak geçti.