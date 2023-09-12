Kamu kaynağı yine yandaşa aktı

Diyanet’e bağlı Ordu Dini İhtisas Merkezi’nin yemek ve temizlik işleri, AKP’li Çuhadar’ın kurucusu olduğu şirkete verildi. Şirketin bugüne dek kamudan aldığı ihalelerin toplamı 200 milyon TL’ye dayandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Ordu Dini İhtisas Merkezi’nin ihalesi, AKP’de siyaset yapan bir isme verildi. Merkezde ‘eğitim alan’ 89 aday din görevlisi için yemek pişirilmesi ve merkezin temizletilmesine yönelik ihale, 29 Ağustos’ta yapıldı. İhalede, Kamu İhale Kanunu’nun yalnızca doğal afet ve salgın gibi öngörülemeyen durumlarda kullanılmasına izin verdiği pazarlık 21/b yöntemi kullanıldı. Yaklaşık maliyetin 1 milyon 791 bin 836 TL olarak hesaplandığı ihaledeki geçerli teklif sayısının yalnızca bir olması dikkat çekti. İhaleye yalnızca, “Çuhadaroğlu Toplu Temizlik” isimli şirket teklif verdi. İhale komisyonu, bu şirket ile 6 Eylül’de 1 milyon 634 bin 745 TL’lik sözleşme imzaladı.

İhaleyi alan şirket, 2006’da kuruldu. Şirketin kurucularından Okan Cumhur Çuhadar, AKP’li Ulubey Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Mart 2019’daki seçimlerde Ulubey Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı oldu. Seçilemeyen Çuhadar, şu an Ulubey Belediye Meclis’inde AKP’den üye.

Çuhadarlar’ın şirketinin 2010-2023 döneminde kamudan aldığı ihalelerin toplam tutarı 196 milyon 982 bin TL’ye ulaşıyor. Şirketin, maliyeti itibarıyla en fazla ihale aldığı kurum, 83 milyon 788 bin TL’lik 14 ihale ile Altınordu Belediyesi. Şirkete ihale veren kimi kamu kurumları ve ihale bedelleri şöyle:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü: 28 milyon 766 bin TL (14 ihale)

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü: 26 milyon 943 bin TL (1 ihale)

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 10 milyon 246 bin TL (10 ihale)

Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 4 milyon 540 bin TL (12 ihale)

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: 2 milyon 764 bin TL (4 ihale)