Kasa MEB’e değil Diyanet’e açılıyor

OVP, iktidarın tercihlerine ayna tuttu. OVP’ye göre MEB’in bütçe payında ‘sınırlı ilerleme’ kaydedildi. Diyanet’in bütçesinin 2026’ya kadar yüzde 262 artırılması planlanırken MEB’in bütçesinin artırımı yüzde 226’da kaldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine yönelik hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP), iktidarın, “Aslan payını ayırıyoruz” dediği eğitime öngörülen bütçenin yetersizliğini gözler önüne serdi. İktidarın, “Aslan payı” olarak nitelendirdiği eğitim bütçesi hemen her yıl bütçe toplamına ezilirken OVP, yeni dönemde de geleneğini bozmadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeden aldığı payın 2026 yılında da eğitimcilerin beklediği orana ulaşamayacağı belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılında 461 milyar 649 milyon 548 bin TL olan bütçesinin 2024’te 1 trilyon 90 milyon 229 bin 668 TL’ye çıkarılması planlandı. MEB için 2024’te öngörülen bütçenin merkezi bütçeye oranı yalnızca yüzde 10,6 oldu. 2023 yılında da bütçeden yüzde 10,6 oranında pay alan MEB’e planlanan 2024 yılı bütçesi, iktidarın eğitime verdiği düşük önemi bir kez daha belgeledi.

ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

MEB için 2025 ve 2026 yıllarında ayrılması planlanan bütçe de beklentinin altında gerçekleşti. Eğitim bütçesi için yapılan planlama ve eğitim bütçesinin toplam bütçeye oranı 2025 ve 2026 yıllarında şöyle sıralandı:

2025: Bütçe: 1 trilyon 332 milyon 839 bin 682 TL – Toplam bütçe içindeki pay: Yüzde 11,5

2026: Bütçe: 1 trilyon 510 milyon 928 bin 551 TL – Toplam bütçe içindeki pay: Yüzde 11,1

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı için de kesenin ağzı açıldı. 2023’de 36 milyar 186 milyon 871 bin TL’lik bütçesi ile toplam bütçeden yüzde 0,65’lik pay alan Diyanet’in bütçe payının 2026’ya kadar yüzde 0,31 oranında artırılması hesaplandı. MEB’in bütçe payında 2026’ya kadar öngörülen yüzde 0,5’lik artışa karşın Diyanet’te yüzde 0,31’e ulaşan artış oranı dikkati çekti.

GÖNLÜNE GÖRE BÜTÇE SAĞLIYOR

Bütçe karşılaştırmasına göre Diyanet'in 2026 yılı bütçesi, 2024 yılına oranla yüzde 43 artacak. Aynı dönemde MEB bütçesinde yaşanan artış oranı ise yüzde 38 olacak. Diyanet’in bütçe payı yüzde 0,31 artırılırken MEB’in bütçesindeki artış oranı yalnızca yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçecek. Diyanet’in Bütçe payında yıllar itibarıyla yaşanacak değişim şöyle kaydedildi:

- 2024: Bütçe: 91 milyar 824 milyon 805 bin TL

Toplam bütçe içindeki pay: 0,89

- 2025: Bütçe: 113 milyar 915 milyon 601 bin TL

Toplam bütçe içindeki pay: 0,98

- 2026: Bütçe: 131 milyar 134 milyon 978 bin TL

Toplam bütçe içindeki pay: 0,96