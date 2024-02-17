Sarı sendikaya tepki

Haber Merkezi

Anagold işçileri bölgede inceleme yapan Türkiye Maden İş Sendikası’na sert tepki gösterdi. İşçiler şunları söyledi: “Çevrede şöyle bir algı var; ‘Anagold dünyanın parasını veriyor’. Böyle bir şey yok. Benim aynı birimimde çalışan arkadaşımı 19 lira için o toprağa gömdüler. Arkadaşlarımızın toprağa gömülmelerinin en büyük nedeni bunların işverene çektiği peşkeştir.”

İşçileri bu ayın başında iş sağlığı güvenliği önlemlerinin de içinde bulunduğu taleplerinin mücadelesini yürütmediği için Türkiye Maden İş Sendikasından istifa etmiş, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmuştu.