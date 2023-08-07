Sarıyer'de denize giren 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

İstanbul Sarıyer’de denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. 2 kişi yurttaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki genç denizde kayboldu. Gencin cansız bedeni, sabaha karşı kıyıya vurdu.

İstanbul Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda dün akşam saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa’dan Kısırkaya’ya yüzmek için gelen 3 kişi denize girdikten sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden yurttaşlar yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi yurttaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki Kemal Kaya dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri geldi. Yurttaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaybolan Kemal Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ancak saatler süren aramalara rağmen talihsiz genç bulunamadı.

CANSIZ BEDENİ SABAHA KARŞI KIYIYA VURDU



Çalışmalardan sonuç alınamayınca, arama çalışmalarına ara verildi. Kaybolan gencin ailesi ve yakınları gece boyunca plajda bekledi. Sabah saat 05.00 sıralarında Kemal Kaya’nın cansız bedeninin kıyıya vurduğunu gören yakınları jandarmaya haber verdi.Hayatını kaybeden Kemal Kaya'nın (19) cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Boğulan gencin yakını İlhan Üren olayla ilgili olarak, "Akşam çalışıyorduk, aradılar, çocuk kayıp dediler. Buraya geldik, burada da bütün gece arama yapılmış. Sabaha karşı saat 5'te kıyıya vurmuş zaten. 19 yaşındaydı. Burada akşam neden gençlerin denize girmesine izin veriyorsunuz diye tartışma oldu ama tabii geç kaldık. Buraya geldiğimizde iş işten geçmişti" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.