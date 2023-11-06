Sarıyer'de Sırp çete liderinin öldürüldüğü öne sürülen villada keşif

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic’in, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik’i öldürdüğü şüphesiyle yakalandığı Sarıyer’deki villada bugün yeniden arama yapıldı. Mijonovik’in cesedinin, villanın bahçesine gömüldüğü iddiası üzerine siteye gelen ekiplerin, bahçede keşif yaptığı bildirildi.

İstanbul’da öldürülen Sırp çete lideri Risto Mijianoviç’in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Risto Mijianoviç’in cesedi için Sarıyer’deki bir villanın bahçesinde keşif yapıldı.

Karadağ’da bulunan “Skaljari” çetesinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Risto Mijianoviç’in, Sarıyer’de bir restorandan kaçırıldıktan sonra bir villada işkence yapılarak öldürülmesi ile ilgili iddianame düzenlendi.

VİLLANIN ARKASINA MI GÖMÜLDÜ?



İddianamede, Mijanoviç’in Sarıyer Uskumruköy’de bulunan bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin hafif ticari araçla taşınarak, restoran yakınında bulunan Zeljko Bojaniç’e ait villanın arkasına gömüldüğü öne sürüldü.

BİR KEZ DAHA KAZI YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Söz konusu iddialar üzerine villada daha önce kazı yapılıp, bir sonuca ulaşılamamıştı.

Davanın görüldüğü 40. Ağır Ceza Hahkemesi tarafından, villada yeniden keşif yapılmasına karar verildi.

Villada keşif yapacak heyet bugün saat 11.00’de villanın bulunduğu siteye geldi.

Yaklaşık 1 saat çalışma yapan ekipler, daha sonra villadan ayrıldı.