Sarmalık tütünde yeni zam
JTI markaları arasında yer alan Camel sarmalık tütüne 10 lira zam geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası başlayan döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve vergi artışlarının ardından gelen zamlar devam ediyor.
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile JTI grubunda yer alan Camel sarmalık tütüne zam yapıldığını duyurdu.
Dündar, Camel sarma tütüne 10 lira zam geldiğini belirtti.
Camel sarma tütüne 10₺ #ZamGeldi pic.twitter.com/yGthaiHwfV— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 28, 2023