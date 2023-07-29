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Sarmalık tütünde yeni zam

JTI markaları arasında yer alan Camel sarmalık tütüne 10 lira zam geldi.

Güncel
  • 29.07.2023 11:38
  • Giriş: 29.07.2023 11:38
  • Güncelleme: 29.07.2023 11:48
Kaynak: Haber Merkezi
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Sarmalık tütünde yeni zam
Fotoğraf: Freepik

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası başlayan döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve vergi artışlarının ardından gelen zamlar devam ediyor. 

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile JTI grubunda yer alan Camel sarmalık tütüne zam yapıldığını duyurdu. 

Dündar, Camel sarma tütüne 10 lira zam geldiğini belirtti.

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