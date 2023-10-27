Saruhan Oluç: Küfür eden Meclis Başkanvekili istifa etmeli

HEDEP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Sırrı Sakık'ın TBMM'deki konuşmasının ardından küfür ettiği duyulan MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç basın toplantısı düzenledi. Oluç, HDEPE milletvekili Sırrı Sakık'ın bugün TBMM'de yaptığı konuşmanın ardından küfür ettiği duyulan MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Adan hakkında derhal işlem başlatılması gerektiğini vurgulayan Oluç, “Celal Adan’ın mikrofonu kapalı sanarak hatibimizin arkasından ve grubumuzu hedef alarak kullandığı söz -ki buradan kullanmaktan haya duyarım- çok ağırdır ve parlamentonun saygınlığı açısından utanç vericidir. Arkasındaki duvarda ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ yazısı yazan Meclis Başkanvekilinin bu kirli ve çirkin dili halkın iradesine yönelik açık bir hakarettir. Asla ve asla kabul edilemez” diye konuştu.

"ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN GÖSTERGESİ"

Milletvekillerini sürekli bir biçimde temiz dil konusunda uyaran Adan’ın kirli bir dil kullandığını ifade eden Oluç, “Vekil olmanın erdeminden, Meclis’in öneminden ve siyasi ahlaktan söz eden bir başkanvekilinin içine düştüğü durum ibretliktir; farklı fikirlere tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Beğenmediğiniz düşüncenin sahibine hakaret etmek, küfür etmek çürümüşlüğün bir göstergesidir ve kabul edilemez bir tutumdur. Milyonlarca oy almış bir partinin vekillerini hedefleyerek hakaret etmek aynı zamanda o partiye oy vermiş milyonlarca insanımıza, halkımıza hakaret etmek, küfür etmek anlamına gelir” dedi.

"İSTİFA ETMELİ"

Oluç, Celal Adan'ın istifa etmesi gerektiğini de söyledi: “Celal Adan, Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etmelidir. Ağza alınmayacak bir hakaretin sahibi olarak o koltukta oturmamalıdır. Sayın Meclis Başkanını da bu konuda gereğini yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz. Sayın Kurtulmuş; sizin vekiliniz olan bir kişinin bu tutumu kabul edilemez, bu konuda nasıl bir tutum alacaksınız çok merak ediyoruz. Buradan da son olarak uyarıyoruz; grubumuza, arkadaşlarımıza, halkımızın iradesine dil uzatanlara ve hakaret edenlere tavrımız ve tutumumuz her zaman açık ve kararlı olacak. Biz kimseye hakaret etmiyoruz, etmeyiz de ama kendimize de asla hakaret ettirmeyiz.”