Şatafatlı belediye binasını yapan AKP’li Erdem: “İftiraların arkasında tanıdık bir örgüt var gibi”

Şatafatlı görüntüsüyle tartışılmaya devam eden Sancatepe Belediye binasını inşa ettiren AKP'li İsmail Erdem, binayla ilgili 'yalan ve iftiralar' olduğunu belirterek "Örgüt, ilk hamlesine her operasyonunda itibar suikastıyla başlar” dedi.

HABER MERKEZİ

Yerel seçimde, AKP’den CHP’ye geçen İstanbul’daki Sancaktepe Belediye’sinin binası gündem düşmüyor. 'Küçük saray' olarak nitelendirilen belediye binasının başkanlık katında iki başkanlık odasının, şark köşesinin, yemek odasının, yemek odasına özel mutfağın, kış bahçesinin, özel kalem müdürleri için odalar ile iki adet banyo yer alması tartışılmaya devam ediyor.



Sancatepe Belediye binasını inşa ettiren dönemin belediye başkanı İsmail Erdem’di. Genel seçimde İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e giren Erdem, inşa ettirdiği belediye binasına yönelik açıklama yaptı.

Erdem, “Sancaktepe Belediye binası ile ilgili, algı operasyonu, yalan ve iftiraların arkasında tanıdık bir ÖRGÜT var gibi duruyor. Örgüt, ilk hamlesine her operasyonunda itibar suikastıyla başlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sancaktepe Belediye Başkanı CHP’li Alper Yeğin, geçen günlerde "Batırılmış bir belediyenin hikâyesini anlatacağım" diyerek açıklamalarda bulunmuştu.

"1 Nisan tarihinde bile belediyeye personel alınmış. Yüzlerce insan belediyeye gelmeden maaş almış" diyen Yeğin, şunları söylemişti:

"Bunlar ortada dururken bir jakuzi üzerinden gündemi kapatmak için bir gayret var ama her şeyin bilinmesini sağlamak için görevi yerine getireceğiz. Bunun hesabının sorulması lazım. Bu kurulu düzenlerin değişmesi lazım. Önceki belediye başkanı bu kentin bütün kaynaklarını talan etti, şu an milletvekili. Sistem onu korumak için milletvekili yaptı.

Bir belediye başkanının neden 2 tane makam odası olur, neden mutfağı, davet salonları, şark köşeleri olur! Belediye ile ilgili eleştirilerin binaya sıkıştırılmasını haksızlık olarak görüyorum. Ben yönetim anlayışı ve israfı da ön plana çıkarmak istiyorum. Toplum görmeli bunları. Kendi hayatlarında ulaşamayacakları imkanları halkın parasıyla kendilerine saltanat kurmuşlar."