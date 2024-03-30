Satmaya doymadılar: AKP'li belediyeler 3 ayda 1.2 milyar TL’lik araziyi özelleştirdi

Yerel seçime saatlere kala İstanbul’da AKP’li 10 ilçe belediyesi, yılın ilk 3 ayında onlarca taşınmazı satışa çıkardı. Taşınmazların yaklaşık bedeli 1 milyar 227 milyon 756 bin TL.

Cumhur İttifakı’na ait İstanbul ilçe belediyeleri, yerel seçimler öncesinde adrese teslim ihaleler ve sık sık arsa satışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Arnavutköy, Silivri, Tuzla, Kâğıthane, Çekmeköy, Pendik, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Sultangazi belediyeleri onlarca taşınmazı satışa çıkardı.

Bu taşınmazların yaklaşık bedeli 1 milyar 227 milyon 756 bin TL. Üsküdar Belediyesi yılın ilk üç ayında 291 milyon TL’lik arsa satışı yaptı.

Belediye, fiilen kullanılan, kaldırım taşı döşenmiş, yaya yolu düzenlenmiş Erdem Sokağını satış listesine koymuş söz konusu durum tepkilere neden olmuştu. Sultangazi Belediyesi ise 175 milyon TL’lik arsa satışı yaptı. Belediyenin Arnavutköy’de Kanal İstanbul projesinin yakınındaki taşınmazlarını satışa çıkarması dikkat çekmişti.

Belediyelerin öne çıkan arsa satışları şu şekilde:

Başakşehir Belediyesi: 270 milyon TL,

Kağıthane Belediyesi: 72 milyon 952 bin TL,

Tuzla Belediyesi: 10 milyon 369 bin TL,

Pendik Belediyesi: 75 milyon 203 bin TL.

VAADİNDEN BİR GÜN SONRA YANDAŞA İHALE VERDİ

AKP’li Murat Kurum’un, önceki gün proje tanıtım toplantısında “İhaleleri yandaşımıza vermeyeceğiz” sözleriyle ilgili tartışmalar sürerken AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin 1.6 milyon TL’lik ihalesi dün tanıdık bir isme gitti.

Belediye, 28 Şubat’ta çeşitlik yemek servis ekipmanı temin etmek için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi Kızılay Zeytinburnu şube başkanı, 2011 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Ayhan Balcı’ya ait Ender Elektronik Gıda İnşaat isimli şirket aldı. Şirket aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.