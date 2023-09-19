Savaş destekçileri tahıl kavgasında

Savaşta Kiev’e kayıtsız destek açıklamaları yapan Polonya, Macaristan ve Slovakya, AB’nin Ukrayna tahılına kısıtlamaları kaldırması sonrası kendi yasaklarını uygulama kararı verdi. Kiev 3 ülkeye dava açacağını açıkladı.

Ukrayna Savaşı’nda “Kiev’e sınırsız destek” mesajları veren Avrupa ülkeleri, Ukrayna’nın ihraç ettiği ucuz tarım ürünleri söz konusu olduğunda savaşı unuttu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’ya yönelik Ukrayna tahılı ithalatı kısıtlamalarını kaldırmasının ardından Polonya, Macaristan ve Slovakya hükümetleri, kendi yasaklarını uygulayacaklarını açıkladı. Anlaşmazlık Ukrayna ve komşularını birbirine düşürdü.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, “AB Komisyonu’nun kararına rağmen bu yasağı uzatacağız ve bunu Polonyalı çiftçinin çıkarına olduğu için yapacağız” dedi. Slovakya hükümetinden yapılan açıklamada Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği tohumu olmak üzere 4 ürünün ithalatının yasaklandığı bildirildi.

AFRİKA VURGUSU

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ise, Rusya’nın Tahıl Anlaşması’ndan çekilme gerekçesine paralel açıklamaları dikkat çekti. “Brüksel'deki bürokratlar Avrupalı çiftçilerin sorunlarını bir kez daha görmezden geliyor” diyen Orban “Meseleyi kendimizin ele alma zamanı geldi. Ukrayna'nın Afrika'ya yönelik tarım ürünleri Orta Avrupa pazarlarına akın ediyor” ifadelerini kullandı. Macaristan hükümeti, Ukrayna'dan tahıl, kolza ve ayçiçeği tohumu, bazı et ürünleri, bal ve yumurta gibi 24 ürünün ithalat edilmesinin yasakladığını duyurdu.

Romanya’da da çiftçiler hükümete yasağı devam ettirme çağrısı yaptı. Çiftçiler birliğinden yapılan açıklamada “Savaş konusunda Polonya gibi Ukrayna’ya güçlü ve kapsamlı destek veren bir ülke bile tek taraflı bir karar alabiliyorsa Romanya neden bu konuda çekingen davranıyor” denildi.

Kiev yönetimi ise yasağı sürdürme kararı alan Polonya, Macaristan ve Slovakya’ya dava açacağını açıkladı. Konuya ilişkin Politico’ya konuşan Ukrayna Ticaret Temsilcisi Taras Kachka, “üç ülkenin Brüksel’e karşı açık şekilde meydan okumasının sadece AB’nin iç meselesi olmadığını, bunun uluslararası ticaret ortaklarının Brüksel’e güveniyle ilgili olduğunu” söyledi.

AB YASAK GETİRMİŞTİ

AB ülkelerinin ticaret politikalarının ve ticaret anlaşması müzakerelerinin AB Komisyonu yetkisinde olduğunu hatırlatan Kachka, “AB üyesi ülkelerin ticaret ortaklarına karşı nasıl davrandıklarının ortaya çıkması amacıyla Ukrayna'nın bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açmayı planladığını” belirtti.

Ukrayna’daki savaşın başlamasıyla Ukrayna’nın önemli miktardaki tahıl ve gıda ürünü karayoluyla özellikle sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan piyasasına girmişti. Söz konusu ürünlerin ucuzluğu, bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak getirmişti. AB tarafından mayıs ayında yürürlüğe konan plan, Ukrayna’ya komşu AB üyesi 5 ülkenin Ukrayna ürünlerinin iç piyasalardaki satışını yasaklıyor, bu ürünlerin yalnızca başka ülkelere ihraç edilmesi için transit geçişine izin veriyordu.