Savaş, dış kaynak ihtiyacını artırdı

Ortadoğu’da artan gerilim ekonomi yönetiminin işlerini daha da zorlaştırdı. Savaşın genişlemesinin Türkiye’ye etkisini değerlendiren Oyvat, “Bu durum Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacını artıracaktır” dedi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcıları ikna turları sürerken Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmaların bu arayışlara olası etkileri de tartışılıyor. Ortadoğu’da artan gerilimin etkisiyle borsa endeksleri düşerken, altın ve petrol fiyatları yükseldi. Bu ilk etkilerin dış kaynak ihtiyacını daha da artırmasından endişe ediliyor. Bu durum dış kaynak arayışındaki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan’ın işlerini daha da zorlaştırdı. Aylardır ülkeler arasında "git gel" yapan Şimşek’in bu hafta yatırımcı görüşmeleri için yeniden Körfez ülkelerine gitmesi bekleniyor.

DOLAYLI ETKİLENECEK

18'inci gününe giren çatışmaların, krizde olan Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiren Greenwich Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Oyvat, “Görebildiğim kadarıyla Erdoğan, şu anda tarafları belirgin bir şekilde karşısına alacak bir dış politika izlemiyor. Bu nedenle Türkiye, dış kaynak bulma anlamında bu savaştan doğrudan çok fazla etkilenmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak petrol fiyatlarında savaş başladığından beri artış gerçekleştiğine dikkat çeken Oyvat, “Eğer savaş daha da genişlerse bu durum emtia fiyatlarını ciddi şekilde yükselterek Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacını artıracaktır. Türkiye için böyle bir risk söz konusu” diye uyardı.

Petrol fiyatlarındaki artışın dünyadaki enflasyonun da düşmesini geciktirdiğini kaydeden Oyvat, “Batıda politika faizlerindeki düşüşü geciktiriyor. Politika faizlerinin artmaya devam ediyor ve düşüşe geçmesinin gecikiyor olması da Türkiye’ye gelebilecek olan dış kaynağı sınırlıyor” ifadelerini kullandı.

ÖZEL KÖRFEZ İLGİSİ

5 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Şimşek’in dış kaynak için sık sık Körfez’deki Arap ülkelerinin kapısını çalıyor. 22 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte “çalışma ziyareti” kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye giden Şimşek, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

9 Temmuz’da yine Yılmaz ile birlikte Katar’a giden Şimşek, burada da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmüştü. 12 Temmuz’da Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gaye Erkan ile birlikte Suudi Arabistan’a giden Şimşek, burada Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile görüşmüştü. Şimşek, 17-19 Temmuz tarihleri arsında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ı kapsayan üç günlük Körfez turuna da katılmıştı.