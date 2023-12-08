Savaş makinesi yıkarak ilerliyor

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İsrail, insanı aranın sona ermesiyle Gazze Şeridi’ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze’nin güneyinde ilerleyişini sürdürdüğü Han Yunus şehrinde Hamas militanlarıyla çatıştı. Öte yandan insani yardım kuruluşları, savaşın Gazze’nin güneyine yayılmasının, kuzeyden kaçan sivillere kaçacak hiçbir yer bırakmadığı uyarısı yaptı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında son iki günde 930 Filistinlinin öldürüldüğünü, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 17 bin 177’ye yükseldiğini bildirdi.

Görevi süresince ilk kez yetkisini kullanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Gazze’deki krizin çözümü için BM Şartı’nın 99. maddesini ilk kez devreye sokarak Güvenlik Konseyi’ni harekete geçmeye çağırdı. En güçlü diplomatik araç olarak kabul edilen 99. maddede, “Genel Sekreter uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek bir konuyu Güvenlik Konseyi’nin dikkatine sunabilir” hükmü yer alıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, Guterres’in görev döneminin "dünya barışı için tehdit" olduğunu, ateşkes çağrısının Hamas’a destek anlamına geldiğini ileri sürdü.