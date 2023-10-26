Savaş mali piyasaları sarstı: Borsa İstanbul devre kesti

Ortadoğu’da artan gerilim piyasaları sarstı. Erdoğan’ın "Hamas terör örgütü değil" açıklaması sonrası sert düşüş yaşanan borsada işlemler geçici olarak durdu. Petrol, altın ve dolar yükselmeye devam ediyor.

BirGün / ANKARA

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmanın büyümesine ve bölgeye yayılmasına ilişkin endişeler mali piyasaları alt üst etti. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubudur" açıklaması sonrası Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 7’e ulaştı ve işlemler 2 kez geçici olarak durduruldu.

Ortadoğu’da yaşanan savaş piyasaları hareketlendirdi. Savaşla birlikte artan petrol fiyatları küresel enflasyon endişesini artırdı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan enerji maliyetleri ile başa çıkmaya çalışan dünya ekonomileri bu kez İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların yarattığı etkiyi takip ediyor.

Savaşın ülke ekonomisine yönelik ilk etkisinin petrol fiyatları ile sınırlı kaldığı görünse de sürecin uzaması halinde negatif etkilerin katlanabileceğinden endişe ediliyor. Yurtiçinde ise son iki aydır süregelen sınırlı günlük yükselişle birlikte dolar/TL yeni zirvesini 28,12’ye taşıdı. Bu verilere göre Türk lirası dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 33,4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 26,3 seviyesini buldu. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi altına yaradı. Ons altın iki haftada yüzde 10 değerlenirken 2 bin dolara yaklaştı. Türkiye’de ise gram altın bin 800 lira sınırına dayanarak rekor kırdı.

BORSA DEVRE KESTİ

Bu arada son iki haftada yüzde 12 değer kaybeden ve hafta başında gelen tepki alımlarıyla yeniden toparlanmaya çalışan Borsa İstanbul, dün yine sert düşüşler yaşandı. Güne yüzde 1 yükselişle başlayarak 8000 sınırını test eden Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Hamas terör örgütü değil mücahitler grubu" açıklamasıyla sarsıldı. Dünya liderlerinden gelen tepkiler sonrası BİST 100 Endeksi’nde düşüş yüzde 7’e ulaştı ve işlemlere geçici olarak ara verildi. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, "Saat 16:49:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" açıklaması yapıldı. Seçim sonrası değişen ekonomi politikalarıyla başlayan faiz artışlarının bugünkü kararda da devam etmesi bekleniyor. Ağırlıklı olarak bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 35’e yükseltmesi bekleniyor. Reuters anketine katılan 20 ekonomistin tamamı yüzde 30 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 32,5 ila yüzde 35 bandında yer aldı. Dört ekonomist politika faizinde 250 baz puan, bir ekonomist 300 baz puan, 15 ekonomist 500 baz puan artış öngördü.