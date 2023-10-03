Savaşı sürdürmek için kararlılar

Batı, Ukrayna’da savaşı sürdürmekte kararlı. AB Dışişleri Bakanları birlik dışında ilk kez Kiev’de toplandı. ABD’de ise bütçenin “Kiev’e yardım” içermemesine ilişkin Biden “Askeri yardım kesintiye uğrayamaz” dedi.

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Avrupa’daki iç anlaşmazlıklar ve ABD’de yaşanan bütçe krizine rağmen Batı, Ukrayna’daki savaşı desteklemekte kararlı. Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi. Geçici bütçenin “son anda” kabul edildiği ABD’de ise Biden, “Kiev’e askeri yardım kesintiye uğramayacak” dedi.

KİEV’İN GELECEĞİ AB’DE

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “AB dışişleri bakanlarını ilk kez 27 üye ülke dışında bir ülkede topladığını” bildirerek "Ukrayna'nın geleceği AB'dedir" dedi.

Gayriresmi toplantının girişinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenleyen Borrell, bakanların savaş ve Ukrayna'ya verilen destekle ilgili son durumu ele alacaklarını ifade etti. Borrell, tüm üye ülkelerin bakanlarının, Kiev'de toplanarak Ukrayna'yı desteklemek konusundaki kararlılıklarını gösterdiklerini vurguladı. Ayrıca Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından sunulan Ukrayna Barış Planı’nın da gündem maddelerinden biri olduğunu ekledi.

Bir gazetecinin ABD'deki geçici bütçe tasarısında Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardım paketinin yer almamasıyla ilgili sorusu üzerine Borrell, "Bu savaş, tüm dünya için derin sonuçlar doğuruyor. Dünyadaki herkes için öyle görülmeyebilir ama biz Avrupalılar için bu savaş, varoluşsal bir tehdit" dedi.

Kuleba ise toplantıyı “tarihi” olarak niteleyerek “Çünkü Dışişleri Konseyi ilk kez mevcut sınırlarının dışında, ama Avrupa Birliği'nin gelecekteki sınırları içerisinde toplanacak” dedi.

Söz konusu toplantı, AB içinde farklı konularda fikir ayrılıklarının giderek belirginleştiği bir dönemde geldi. Son olarak hafta sonu Ukrayna’nın sınır komşusu ve AB ile NATO üyesi Slovakya’da ülkenin dış politikasını Moskova yönüne kırması beklenen Robert Fico’nun sandıktan zaferle ayrılması, kıtada endişeleri artırıyor. Fico’nun, Slovakya'nın dış politikasını Macaristan Başbakanı Orban'a benzeyecek şekilde kökten değiştirebileceğini ve AB içinde Orban'la işbirliği yaparak anti-liberal bir eksen kurmaya çalışması bekleniyor.

KOMŞULARLA GERGİNLİK

AB yönetiminde endişelere yol açan bir diğer konu ise savaştan en çok etkilenen sınır komşularındaki Kiev’le yaşadığı gerginlik. Ukrayna tahılının Avrupa pazarına girmesiyle, Slovakya; Polonya ve Macaristan ile birlikte tahılın kendi sınırlarına girmesini bloke etmiş, buna karşın Zelenski bu 3 ülkeyi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikâyet etmişti.

Ukrayna’ya destek konusunda Macaristan, Polonya ve ardından Slovakya’nın da listeye eklenmesi, NATO’nun da dikkatle izlediği bir gelişme. Brüksel’deki bu iki kurum, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri için başlayan kampanyada, yeni hükümetlerin de bu 3 ülkeye eklenmesinden korkuyor.

KRİZE RAĞMEN BİDEN KİEV’E YARDIM İSTİYOR

ABD’de hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzalayan ABD Başkanı Joe Biden, Kiev için talep ettiği milyarlarca dolarlık yardımların tasarıya girmemesiyle “hayal kırıklığına uğradı.” Kongre’nin tasarıyı kabul etmesinden sonra yaptığı açıklamada Biden, “Ukrayna’ya yönelik Amerikan desteğinin kesintiye uğramasına hiçbir koşulda izin veremeyiz” dedi. Daha önce Kiev için 24 milyar dolarlık ek yardım paketi talep eden Biden’a özellikle Cumhuriyetçi kanat, Washington’ın daha önemli öncelikli olduğu konusunda karşı çıkıyor. Talebi eleştirenler Kiev’e gönderilen yardımların kötüye kullanımına dair daha güçlü önlemler alınması gerektiğini savunuyor. Öte yandan Zelenski’nin son ziyaretinde savaşın geleceği hakkında güven vermemesi de Temsilciler Meclisi’nde tartışmalara neden olmuştu. Biden ise tartışmaları Temsilciler Meclisi üyelerinin “aşırılığına ve uydurdukları bir krize” bağlamıştı.