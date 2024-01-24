Savaşı yayıyorlar

İsrail’in Gazze’deki katliamına destek veren emperyalistler Kızıldeniz’deki çıkarlarını güvence altına almak için bir kez daha Yemen’i vurdu. Husiler, ABD ve İngiltere’nin saldırılarının “cevapsız kalmayacağı”nı açıkladı.

Dış Haberler

ABD ve İngiltere, bir kez daha Yemen'e bomba yağdırdı. İki ülkeden yapılan ortak açıklamada ABD ve İngiltere ordularının, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Hollanda’nın desteğiyle, Husiler’in Kızıldeniz’de uluslararası taşımacılığı hedef alan saldırılarına karşılık olarak sekiz Husi hedefinin "orantılı" şekilde hedef alındığı belirtildi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının başkent Sana, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldığını kaydetti.

ABD ve İngiltere'nin açıklamasında nokta atışı operasyonların amacının, Husiler’in küresel ticareti tehdit etmek için kullandığı kabiliyetlere zarar vermek olduğu vurgulandı. Açıklamada Husiler’in yer altındaki bir depolama merkezinin ve Husiler’in füze ve hava izleme kabiliyetleriyle bağlantılı yerlerin hedef alındığı belirtildi.

HUSİLER’İ TEHDİT ETTİLER

Yemen’in büyük kısmını kontrol eden Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde uluslararası taşımacılığı, ticari ve donanma gemilerini 30’dan fazla kez hedef aldı. Açıklamada, "Husiler’in liderlerine bir kez daha uyarımızı tekrarlayalım: Devam eden tehditler karşısında dünyanın en kritik su yollarından birinde ticaretin serbest akışını savunmakta tereddüt etmeyiz" ifadeleri yer aldı.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırılarının "cevapsız kalmayacağını" vurguladı.

BIDEN SUNAK’LA GÖRÜŞTÜ

Husiler’e ait hedeflerin bir kez daha vurulduğuna ilişkin açıklama öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider Kızıldeniz'de Husiler'in ticari gemiler ve donanma gemilerine yönelik saldırılarını ele aldı. Açıklamada liderlerin "seyrüsefer özgürlüğü, uluslararası ticaret ve denizcilerin yasa dışı ve haksız saldırılardan korunmasına yönelik taahhüdün" altını çizdikleri belirtildi.

İRAN'IN ROLÜ VAR

ABD Donanması Beşinci Filo Komutanı Koramiral Brad Cooper, İran'ın Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırıları fonladığını, kaynak ve eğitim sağladığını ileri sürdü. Associated Press haber ajansına konuşan Amerikalı komutan, "Doğrudan rollerinin olduğu açık. Burada bir sır yok" ifadelerini kullandı.

Koramiral Cooper Ortadoğu'da son dönemde yaşanan gemilere yönelik saldırıları, 1980'lerde yaşanan, tarihe Tanker Savaşı olarak geçen ve bir gün süren savaştan bu yanaki en ciddi saldırılar ifadeleriyle tanımladı. Washington ve Tahran arasında yaşanan ve bir gün süren savaş sırasında ABD Donanması 1988'de İran yolcu uçağını düşürmüş ve 290 kişi hayatını kaybetmişti.

KIZILDENİZ’DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Batılı gemilere saldırılar düzenliyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.