Savcılık, BirGün'ün manşetini ihbar kabul etti: Kaybedilen defter için soruşturma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün’ün 9 Şubat’ta “Defter kayıp adalet yok” başlığıyla manşetten yayımladığı haberi ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

İsmail ARI

BirGün’ün 9 Şubat’ta “Defter kayıp adalet yok” başlığıyla manşetten yayımladığı haber gündem oldu. Haberde, polisin 63 kişiye mezar olan Adana'daki Tutar Yapı Sitesi'nin enkazında bulup delil poşetine koyduğu yönetim defterinin “kaybolduğu” belirtiliyordu.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın BirGün’ün haberi ihbar kabul ederek soruşturma başlattığı anlaşıldı. Dava dosyasına eklenen bir evrakta, “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BirGün gazetesince ‘Kaybedilen defter değil adalet’ başlıklı habere ilişkin gereğinin takdir ve ifası için soruşturma açıldığı” ifadeleri yer aldı.

Savcılığın bazı yazışmalar da yaptığı belirtilirken kaybolan defterin davanın seyrini değiştirebileceği vurgulanmıştı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u da yıkıldı, 63 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında, binanın giriş katında tadilat yapıldığı ve binanın taşıyıcı sistemine zarar verildiği, bu nedenle yıkımın gerçekleştiği belirtildi. Tutar Yapı Sitesi davasına bakan Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, emniyetten “Enkazda bulunan evrakları” talep etti. Fatih Polis Merkezi’nde görevli polisler, “Mavi klasör içerisindeki belgeler ile site yönetim defterinin emniyet bulgu poşeti içerisine konulduğu” tutanağa geçirdi.

Ancak, mahkemenin talebiyle, polisin adliyeye teslim ettiği belgeler arasında “bulundu” denilen “site yönetim defterinin” yer almadığı anlaşıldı. Adliyede görevli memur M.A., “Delil poşeti içerisinde çeşitli evrakların yer aldığını ancak yönetim defterinin bu evraklar içerisinde yer almadığını” belirterek tutanak tuttu. Yani, emniyetin “bulduk” dediği defter adliyeye gidene kadar adeta yok oldu. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise 2020 yılında binanın giriş katında yapılan ve binanın yıkımına neden olduğu iddia edilen tadilata dair defterde önemli bilgilerin yer alabileceğini, hatta davanın seyrini dahi değiştirebileceğini ifade edilmişti.