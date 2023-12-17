Savcının odasındaki fotoğrafıyla gündem olan avukat: Ailemin durumu ortalamanın üzerindeydi

Savcısının odasında fotoğraf çektiren ve lüks yaşamı tartışma konusu olan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Sanki suç işliyormuşum da öyle para kazanmışım, lüks yaşamaya başlamışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ailemin durumu ben öğrenciyken de beni yurtdışında okutacak ve tatillere gönderecek yeterlikte, ortalamanın üzerindeydi" dedi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde savcısının odasında fotoğraf çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık açıklamalarda bulundu.

Eleştirilere yanıt veren Tekışık, "Bir süredir anlamsız şekilde sosyal medyada hakkımda bir linç politikası yürütülüyor, asılsız haberler yapılıyor. Söylemediğim/yalan/yanlış şeyler sırf etkileşim almak için benim ağzımdanmış gibi yazılıyor. Ülke gündemini gereksiz şekilde meşgul eden bu haberler ile ilgili artık açıklama yapma, cevap verme zorunluluğu doğdu. Adliyede paylaştığım birkaç fotoğraf ve altına yazdığım bir özlü sözün yarısı kesilerek, kötü niyetli yorumlanarak oldukça çirkin paylaşımlar yapıldığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Tekışık, şunları söyledi: "Ben 28 yaşında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunu bir avukatım. Başka bir üniversiteden mezun olduğuma yönelik bugüne kadar kimseye bir açıklamada bulunmadım. Uzun süredir BKT şeklinde tek bir plaka ve araç kullanıyorum. Kullandığım araçlar değişse de plakam değişmiyor. Sanki birçok aracım varmış gibi aynı plakanın takılı olduğu geçmişten bugüne kullandığım tüm araçlarım paylaşılıyor. Yurtdışına tatile gidip araç kiralayan, lüks mekanlardan tatil yerlerinden fotoğraf paylaşan ülkede varlıklı on binlerce insan var."

"AİLEMİN DURUMU ORTALAMANIN ÜZERİNDEYDİ"

"Adliyeden fotoğraf paylaşan bir sürü meslektaş var" diyen Tekışık, "Sanki suç işliyormuşum da öyle para kazanmışım, lüks yaşamaya başlamışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ailemin durumu ben öğrenciyken de beni yurtdışında okutacak ve tatillere gönderecek yeterlikte, ortalamanın üzerindeydi. Maddi durumumun kötü olduğuna, borçlarım bulunduğuna dair kimseyle bir konuşmam olmadı" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Tekışık, şunları kaydetti: "Haberlere konu edilen ve odasının bekleme koltuğundayken fotoğraf çektirdiğim savcının kendisinin görev alanına giren terör ve örgütlü suçlarla ilgili bugüne kadar hiçbir dosyada görev almadım. Hiçbir adli yargı mensubuyla da suç teşkil edecek bir iletişimim olmadı. Binlerce vatandaşın ve maalesef ihtiyatlı hareket etmeyen meslektaşlarımın hakarete varan yorumları, genç bir kadına yöneltilmemesi gereken çirkin ithamlarını görmek istemediğim, sonradan pişman olacağım bir tepki vermemek için sosyal medyadan bir süre uzak kalmayı tercih ettim."

Buket Nurşah Tekışık, şunları söyledi: "Hakkımda asılsız haberler yapan, hakaret içerikli paylaşımlar yapan, keza şuan hiçbir yerde erişime açık olmayan fotoğraflarımı, özel bilgilerimi, rızam olmadığı halde paylaşan kişiler hakkında derhal yasal yollara müracaat edeceğim. Bugüne kadar bu konuda yapmış olduğum tek açıklama budur. Bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmediğim bir fotoğrafın, çok daha önemli başka konuların olduğu gündemi bir kaç gündür meşgul ediyor olmasından sizler kadar bende rahatsızım, bu nedenle kendi adıma hepinizden özür diliyorum."