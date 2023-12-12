Şavşatlı fotoğrafçı Taner Kara adına sergi düzenleniyor

‘Şavşat Güzellemesi’ adı altında çok sayıda fotoğraf çeken fotoğrafçı Taner Kara’nın ölüm yıl dönümü nedeniyle 15,16 ve 17 Aralık tarihlerinde İstanbul Sefaköy Kültür Merkezi’nde fotoğraf sergisi düzenlenecek.

Doğaya ve insana olan sevgisini eserlerinde yansıtan fotoğrafçı Taner Kara’nın 6. ölüm yıl dönümü nedeniyle İstanbul’da “Şavşat Güzellemesi: Taner Kara Fotoğraf Sergisi” adı altında sergi düzenlenecek.

Sergi, Şavşat Dernekleri Federasyonu (FED) tarafından15,16 ve 17 Aralık tarihlerinde Sefaköy Kültür Merkezi’nde (SKM) düzenlenecek.

Serginin ikinci gününde saat 19.00’da Taner Kara’nın ölüm yıl dönümü için anma yapılacak.

TANER KARA KİMDİR?

Şavşat Güzellemesi Sergisi'nin fotoğrafçısı Taner Kara 19 Ocak 1962 tarihinde Artvin'in Şavşat İlçesi'ne bağlı Yukarı Koyunlu Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu burada tamamlayarak lise öğrenimine Trabzon Lisesi'nde devam etti.

1982 yılında Şengül Kara ile olan evliliğinden iki kızı ve bir oğlu doğmuştur. Çiftçilik, hayvancılık, tesisat ve marangozluk gibi çeşitli alanlarda çalışarak geçimini sağlamış ve kendini her alanda geliştirmeye devam etti.

Taner Kara, gençlik yıllarından itibaren fotoğrafçılığa ilgi duymuş ve yaşamı boyunca memleketine olan sevgisini kendinden sonra da yaşatmak için Şavşat Güzellemesi adı altında sayısız fotoğraf çekti. Fotoğrafçılığın yanı sıra ahşap minyatür sanatıyla da ilgilenen Taner Kara, yaptığı ''Şavşat Evleri'' maketleriyle Sahara Festivali'ndeki yarışmada derece alarak plakete layık görüldü.

Çevresinde güler yüzü ile tanınan ve sevilen Taner Kara, çevresinde sevilen bir insan olarak tanınırken doğa tahribatına karşı mücadele etmiş ve kendini doğayı korumaya borçlu olarak gördü.

Taner Kara, 14 Aralık 2018 de geçirmiş olduğu kazada henüz 56 yaşında hayatını kaybetti.