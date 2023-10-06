Savunma Bakanlığı’ndan askeri operasyon sinyali

Haber Merkezi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’taki "Haftalık Bilgilendirme Toplantısı’nda konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi arasındaki görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Aktürk, şu ifadelere yer verdi:

"Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir. Komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadelemiz, Irak ile yakın işbirliği içinde devam etmektedir. Bu kapsamda bugün, Bakanlığımızda, Sayın Bakanımız ile Irak Savunma Bakanı arasında başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildi."

Milli Savunma Bakanlığı’nda önceki gün İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen "güvenlik toplantısı"nın içeriğine yönelik soruya, "Toplantı genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı." karşılığını verdi.

Öte yandan Rudaw’ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre önceki gün TSK’ya bağlı olduğu tahmin edilen SİHA’lar Haseke’nin kuzeyindeki Mişêrfa Himê mezrasını bombaladı. Bombardımanda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.